Motorina atinge un record istoric în Marea Britanie. Prețul unui litru se apropie de pragul de două lire

Prețul motorinei a atins luni, 28 septembrie, un nou maxim istoric în Marea Britanie. Un litru costă în medie 199,18 pence, depășind recordul stabilit în 2022 și apropiindu-se de pragul simbolic de două lire sterline.
Motorina a depășit recordul stabilit în 2022
Datele compilate de organizația britanică RAC arată că prețul mediu al unui litru de motorină a ajuns luni la 199,18 pence. Precedentul record era de 199,09 pence pe litru și fusese atins în iunie 2022, în lunile care au urmat invadării Ucrainei de către Rusia. Creșterea din ultimele luni este puternică. La 28 februarie 2026, prețul mediu al motorinei era de 142,38 pence pe litru. Diferența până la nivelul înregistrat acum este de 56,8 pence pentru fiecare litru, ceea ce înseamnă o majorare de aproape 40%.
Pentru un plin de 50 de litri, diferența de preț față de sfârșitul lunii februarie ajunge astfel la aproximativ 28,4 lire sterline.
Scumpirile carburanților sunt resimțite și în alte state europene. În România, motorina s-a apropiat în ultimele zile de pragul de 11 lei pe litru, în timp ce benzina a rămas și ea la niveluri ridicate.
Exporturile rusești de motorină au scăzut
Una dintre cauzele presiunii asupra pieței este reducerea disponibilității motorinei rusești. Mai multe rafinării din Rusia au fost afectate de atacuri cu drone, iar producția a fost redusă sau oprită temporar în unele instalații importante. În aceste condiții, cumpărătorii s-au orientat către alți mari exportatori, ceea ce a crescut cererea și a pus presiune suplimentară asupra prețurilor angro. The Independent notează că scumpirea motorinei din Marea Britanie vine pe fondul problemelor de aprovizionare provocate atât de războiul dintre Rusia și Ucraina, cât și de tensiunile din Orientul Mijlociu.
Presiune tot mai mare pe piața carburanților
Piața globală a motorinei traversează o perioadă de tensiune, pe fondul unei oferte reduse și al conflictelor care afectează producția și transportul produselor petroliere. Prețurile internaționale ale motorinei au ajuns la niveluri record, iar rafinăriile funcționează deja aproape de capacitatea maximă în mai multe regiuni. Evoluția prețurilor angro poate influența și alte piețe europene, însă costul final de la pompă diferă de la o țară la alta în funcție de taxe, cursul valutar, distribuție și condițiile pieței locale.