Românii se pregătesc pentru noi scumpiri. Alimentele de bază și facturile ar putea lovi și mai tare bugetele familiilor

Prețurile unor alimente ar putea crește din nou în lunile următoare, pe fondul vremii extreme, al secetei și al costurilor ridicate cu energia, transportul și îngrășămintele. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, mai mulți producători au anunțat deja comercianții că pregătesc modificări de preț, iar carnea, laptele, fructele și legumele s-ar putea număra printre primele produse afectate.
Presiunea vine într-un moment în care bugetele multor familii sunt deja tot mai greu de împărțit. Carburanții s-au scumpit puternic în ultimele luni, iar datele INS arată că, în august, motorina era cu 34,61% mai scumpă decât cu un an înainte, iar benzina cu 25,49%. Scumpirile benzinei și motorinei se transmit mai departe în costurile de transport și logistică, iar acestea pot ajunge, în cele din urmă, și în prețul produselor de la raft.
Românii spun că au ajuns să cumpere mai puțin
Scumpirile se văd deja în comportamentul oamenilor la cumpărături. Unii spun că au început să renunțe la produse pe care înainte și le permiteau sau să cumpere cantități mai mici, pentru ca banii să le ajungă până la finalul lunii.
„Toate sunt scumpe. Luăm cât putem, cât ne ține buzunarul. Dacă nu putem să luăm, ne uităm și mergem mai departe”, spune o femeie.
O altă persoană povestește că primele tăiate de pe listă sunt lucrurile care nu sunt strict necesare.
„Renunț în primul rând la anumite pofte, nu poți să le mai ai. Înghiți în sec, mergi mai departe și zici că ai mâncat.”
Situația este și mai dificilă pentru pensionarii cu venituri mici.
„Foarte greu după atâția ani de muncă. Am 2.000 de lei... Cumpăr mai puțin”, spune un pensionar.
Carnea și laptele sunt deja mai scumpe decât anul trecut
Datele oficiale arată că unele alimente s-au scumpit deja semnificativ. În august 2026, carnea de bovine costa cu 8,5% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, iar laptele de vacă era mai scump cu 8,31%. Ouăle au înregistrat o creștere de 10,88%, iar cafeaua de peste 15%. În schimb, fructele și legumele au fost, în medie, mai ieftine decât în urmă cu un an, după o perioadă favorabilă pentru unele recolte. Fructele proaspete aveau prețuri mai mici cu 18,18%, iar legumele și conservele din legume cu 8,51%. Evoluția din lunile următoare va depinde însă de recoltă, secetă, costurile producătorilor și transport. Plafonarea adaosului comercial pentru o serie de alimente de bază este în continuare valabilă până la 31 decembrie 2026. Lista include, printre altele, pâine, lapte, ouă, ulei, carne de pui și porc, unele legume și fructe.
Carburanții pun presiune pe întregul lanț de aprovizionare
Una dintre principalele probleme rămâne costul transportului. Ministerul Finanțelor a recunoscut că scumpirea carburanților se poate propaga în economie prin transport și logistică și poate ajunge până la prețurile bunurilor de consum. Tocmai din acest motiv, reducerea temporară de 25% a accizei la motorina standard a fost menținută până la 30 septembrie.
Pentru producători, transportatori și comercianți, fiecare majorare a costurilor cu motorina înseamnă cheltuieli suplimentare pentru aducerea materiilor prime, transportul produselor și aprovizionarea magazinelor. Dacă aceste costuri nu mai pot fi absorbite, o parte dintre ele poate fi transferată în prețul final plătit de consumator.
Facturi mai mari la curent pentru o parte dintre consumatori
De la 1 octombrie, o parte dintre consumatorii Hidroelectrica vor avea și facturi mai mari la electricitate. Compania a anunțat că majorează prețul energiei active de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh pentru clienții noi și pentru cei ale căror contracte ajung la termen. Creșterea energiei active este de aproximativ 13%, iar impactul asupra prețului final din factură va fi de aproximativ 7%, în funcție de zona de distribuție. Astfel, o gospodărie care consumă 100 kWh pe lună ar putea plăti cu aproximativ 8 lei mai mult, iar la un consum de 500 kWh diferența poate ajunge la circa 40 de lei. Majorarea nu se aplică însă tuturor consumatorilor de energie din România și nici tuturor clienților Hidroelectrica de la 1 octombrie, ci contractelor noi și celor care ajung la termen.
„Nu știu ce ne așteaptă la iarnă”
Perspectiva unor noi scumpiri îi îngrijorează pe oameni, mai ales înaintea sezonului rece, când cresc de regulă cheltuielile cu energia și încălzirea.
„Suntem încântați cu toții. Și pensionari, și salariați. Nu știu ce ne așteaptă la iarnă... Nu va fi nemaipomenit”, spune o femeie.
O altă persoană spune că se teme că veniturile nu vor mai acoperi toate cheltuielile lunare.
„Să se strângă toți la masă și să se pună de acord și să înceteze cu atâtea tăieri. Ne-au pus pe jar pe toți. O să ajungem să nu mai putem plăti. Când o veni căldura la iarnă, îmi e groază.”