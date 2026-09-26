Românii se pregătesc pentru noi scumpiri. Alimentele de bază și facturile ar putea lovi și mai tare bugetele familiilor

Publicat 26 sept. 2026, 17:32 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile unor alimente ar putea crește din nou în lunile următoare, pe fondul vremii extreme, al secetei și al costurilor ridicate cu energia, transportul și îngrășămintele. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, mai mulți producători au anunțat deja comercianții că pregătesc modificări de preț, iar carnea, laptele, fructele și legumele s-ar putea număra printre primele produse afectate.

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