Facturile la energie și gaze ar putea crește din nou. Un proiect permite companiilor să pună în tarife costurile cu securitatea cibernetică

Un proiect de lege permite includerea costurilor cu securitatea cibernetică în tarifele reglementate pentru energie și gaze. Facturile românilor ar putea crește, dar impactul exact nu e încă estimat.
Proiectul vine într-o perioadă în care facturile la energie sunt deja sub presiunea unor noi scumpiri. De această dată, costurile suplimentare sunt legate de măsurile și investițiile necesare pentru protejarea infrastructurii energetice împotriva atacurilor cibernetice.
Costurile pentru securitatea cibernetică ar putea fi incluse în tarife
Potrivit proiectului, cheltuielile făcute de operatorii de distribuție și transport al energiei electrice pentru măsurile și investițiile de securitate cibernetică ar urma să fie recunoscute în tarifele reglementate, conform metodologiilor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
Prevederi similare se aplică și în sectorul gazelor naturale. Astfel, companiile ar putea recupera prin tarife o parte dintre costurile pe care trebuie să le suporte pentru implementarea noilor cerințe de securitate. Sumele necesare nu sunt însă mici. Potrivit estimărilor prezentate de Realitatea PLUS, la nivelul unor companii cheltuielile pentru securitatea cibernetică ar putea ajunge la milioane sau chiar zeci de milioane de euro, în funcție de infrastructura care trebuie protejată și de investițiile necesare.
Proiectul nu arată cât ar putea plăti în plus consumatorii
Documentul nu conține, în forma prezentată, o estimare clară privind impactul pe care recunoașterea acestor costuri în tarife l-ar putea avea asupra facturilor populației. Cu alte cuvinte, în acest moment nu există o cifră care să arate cu câți lei ar putea crește factura unui consumator casnic.
Creșterea nu ar fi nici imediată. Chiar dacă proiectul va fi adoptat, trebuie parcurse mai multe etape înainte ca noile cheltuieli să poată fi introduse în mecanismul de stabilire a tarifelor.
DNSC și ANRE au la dispoziție câte 180 de zile
După intrarea în vigoare a legii, Directoratul Național de Securitate Cibernetică va avea la dispoziție 180 de zile pentru a emite regulile tehnice privind securitatea cibernetică în sectorul energetic. DNSC va urmări și modul în care companiile implementează strategiile de securitate, iar planurile de investiții vor trebui să respecte cerințele stabilite.
Ulterior, ANRE va avea alte 180 de zile, calculate de la intrarea în vigoare a ordinului DNSC, pentru a modifica metodologiile folosite la stabilirea tarifelor reglementate. Asta înseamnă că eventualele costuri suplimentare nu ar apărea în facturile românilor imediat după adoptarea legii. Mai întâi trebuie stabilite regulile tehnice, apoi modificate metodologiile ANRE, iar abia după aceste etape cheltuielile eligibile ale operatorilor ar putea fi luate în calcul în tarife.
Facturile ar putea include astfel o nouă categorie de costuri
Miza proiectului este modul în care vor fi finanțate investițiile necesare pentru protecția cibernetică a infrastructurii energetice. Dacă prevederile vor intra în vigoare în forma actuală, cheltuielile justificate făcute de operatorii de transport și distribuție vor putea fi recuperate prin tarifele reglementate.
Pentru consumatori, impactul exact nu poate fi calculat deocamdată, pentru că proiectul nu stabilește o sumă concretă care va fi adăugată facturilor. Dimensiunea eventualelor scumpiri va depinde de investițiile recunoscute, de metodologiile stabilite de ANRE și de modul în care aceste costuri vor fi repartizate în tarife.