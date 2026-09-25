Centrala de la Cernavodă rămâne oprită încă 10 zile. Importurile de energie, principala soluție pentru România

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 sept. 2026, 09:22

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne oprită, iar repornirea reactoarelor nu este posibilă în următoarele 10 zile, deoarece debitul scăzut al Dunării continuă să pună probleme, în timp ce prognozele indică noi scăderi ale nivelului apei. În lipsa producției nucleare, România apelează la producția internă și la energia din import pentru a acoperi necesarul din sistem.

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