Motorina sare de 11 lei pe litru de la 1 octombrie. Șoferii se pregătesc pentru o nouă scumpire la pompă

Publicat 25 sept. 2026, 08:39 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile carburanților continuă să crească, iar șoferii plătesc tot mai mult de la o zi la alta. Benzina standard a trecut deja de pragul de 10 lei în unele stații, în timp ce motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar de săptămâna viitoare ar putea urma noi scumpiri, conform Realitatea PLUS.

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