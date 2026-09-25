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Economie· 2 min citire
Motorina sare de 11 lei pe litru de la 1 octombrie. Șoferii se pregătesc pentru o nouă scumpire la pompă
Preț carburanți România
Publicat25 sept. 2026, 08:39
SursăRealitatea PLUS
Prețurile carburanților continuă să crească, iar șoferii plătesc tot mai mult de la o zi la alta. Benzina standard a trecut deja de pragul de 10 lei în unele stații, în timp ce motorina standard se apropie de 11 lei pe litru, iar de săptămâna viitoare ar putea urma noi scumpiri, conform Realitatea PLUS.
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