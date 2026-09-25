GPL-ul, tot mai avantajos după explozia prețurilor la carburanți. Cât economisești la un plin de 50 de litri

Scumpirile puternice ale benzinei și motorinei din ultimele luni au mărit considerabil diferența de preț față de GPL. La valorile actuale, un șofer care alimentează 50 de litri de GPL plătește cu aproximativ 266 de lei mai puțin decât pentru aceeași cantitate de benzină și cu peste 300 de lei mai puțin decât pentru motorină.
Vineri, 25 septembrie, benzina standard costă aproximativ 10,03 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 10,95 lei pe litru. Prețurile carburanților au urcat în ultimele zile la niveluri record, pe fondul tensiunilor și al crizei din Orientul Mijlociu, în timp ce GPL-ul se menține la un nivel mult mai redus.
Un plin de GPL costă aproximativ 236 de lei
Prețul mediu național al GPL-ului este de aproximativ 4,71 lei pe litru. Calculat pentru un rezervor de 50 de litri, un plin ajunge astfel la aproximativ 236 de lei.
Pentru aceeași cantitate de benzină standard, la un preț de 10,03 lei pe litru, șoferul plătește aproximativ 502 lei. Diferența este de aproape 266 de lei pentru 50 de litri, strict din perspectiva costului carburantului alimentat.
Comparația este și mai mare în cazul motorinei. La un preț de 10,95 lei pe litru, 50 de litri costă aproximativ 548 de lei, ceea ce înseamnă o diferență de circa 312 lei față de aceeași cantitate de GPL. Calculul arată diferența dintre prețurile plătite la pompă pentru același volum de carburant. Costul efectiv al deplasării depinde însă și de consumul mașinii și de numărul de kilometri parcurși.
Motorina a ajuns la un nou record în Uniunea Europeană
Scumpirile nu se limitează la România. Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană a ajuns la un nou record, de 2,23 euro pe litru, față de 2,16 euro în urmă cu numai o săptămână, potrivit unei analize AFP realizate pe baza datelor Comisiei Europene, conform AFP.
Creșterile sunt puse pe seama șocurilor energetice provocate de războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina. Prețuri-record au fost înregistrate în 19 state membre ale Uniunii Europene, printre care Germania, Franța și Italia. Cele mai mari valori pentru consumatori se înregistrează în Danemarca și Finlanda, unde un litru de motorină a ajuns la aproximativ 2,56 euro. Urmează Germania, cu 2,46 euro pe litru, Belgia și Franța, cu aproximativ 2,40 euro, și Italia, unde prețul se situează în jurul valorii de 2,30 euro pe litru.
Și în Spania și Suedia motorina s-a scumpit, însă prețurile se mențin în continuare sub maximele înregistrate în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.