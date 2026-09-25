GPL-ul, tot mai avantajos după explozia prețurilor la carburanți. Cât economisești la un plin de 50 de litri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 10:28

Scumpirile puternice ale benzinei și motorinei din ultimele luni au mărit considerabil diferența de preț față de GPL. La valorile actuale, un șofer care alimentează 50 de litri de GPL plătește cu aproximativ 266 de lei mai puțin decât pentru aceeași cantitate de benzină și cu peste 300 de lei mai puțin decât pentru motorină.

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