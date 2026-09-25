Cât mai rămâne unei familii din România după cheltuielile lunare. Aproape 3.000 de lei se duc doar pe taxe și contribuții

Românii câștigă mai mult decât în urmă cu un an, însă cheltuielile cresc într-un ritm și mai rapid. O gospodărie din România a avut, în primul trimestru din 2026, venituri medii de 9.444 de lei pe lună, în timp ce cheltuielile au ajuns la 8.015 lei, potrivit datelor publicate vineri, 25 septembrie, de Institutul Național de Statistică.
Asta înseamnă că 84,9% din veniturile unei gospodării sunt absorbite de cheltuieli. Diferența dintre ceea ce intră lunar în buget și ceea ce se cheltuiește este de aproximativ 1.429 de lei. Raportat la fiecare 100 de lei încasați, rămân aproximativ 15 lei, într-o perioadă în care presiunea asupra bugetelor familiilor este tot mai mare.
Cheltuielile cresc mai repede decât veniturile
Față de primul trimestru din 2025, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au crescut cu 3,2%. Cheltuielile au avansat însă mai repede, cu 4,5% în aceeași perioadă, ceea ce arată că o parte tot mai mare din banii care intră în gospodării este folosită pentru plata cheltuielilor curente. Comparativ cu ultimul trimestru din 2025, veniturile medii ale unei gospodării au scăzut cu 0,9%, iar cheltuielile au fost mai mici cu 346 de lei. Privită însă de la un an la altul, evoluția arată că ritmul de creștere a cheltuielilor îl depășește pe cel al veniturilor.
Aproape 3.000 de lei pe lună merg pe impozite, contribuții și taxe
O parte importantă din cheltuielile lunare este reprezentată de impozite, contribuții, cotizații și taxe. Din cei 8.015 lei cheltuiți, în medie, într-o lună de o gospodărie, 2.972,46 lei merg către această categorie.
Suma reprezintă 37,1% din totalul cheltuielilor. Cu alte cuvinte, din fiecare 100 de lei cheltuiți de o gospodărie, aproximativ 37 de lei sunt reprezentați de impozite, contribuții, cotizații și taxe. Ponderea este mai mare decât cea înregistrată în trimestrul IV din 2025, când această categorie reprezenta 32,6% din totalul cheltuielilor. Diferența este de 4,5 puncte procentuale într-un singur trimestru. Cea mai mare parte a banilor continuă însă să meargă către consum. Gospodăriile au cheltuit în medie 4.644 de lei pe lună pentru consum, echivalentul a 58% din totalul cheltuielilor.
Mâncarea și locuința iau peste jumătate din bugetul de consum
Din cei 4.644 de lei destinați lunar consumului, cea mai mare sumă merge către produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice. O gospodărie a cheltuit în medie 1.456 de lei pe lună pentru această categorie, adică 31,4% din totalul cheltuielilor de consum.
Locuința reprezintă o altă cheltuială importantă. Pentru apă, electricitate, gaze, alți combustibili și costurile asociate locuinței, gospodăriile au plătit în medie 943 de lei lunar, adică 20,3% din bugetul destinat consumului. Împreună, mâncarea și cheltuielile cu locuința ajung la aproximativ 2.399 de lei pe lună. Cele două categorii absorb astfel 51,7% din totalul banilor destinați consumului, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din acest buget merge doar către două nevoi de bază.
Ponderea cheltuielilor pentru locuință, apă, energie electrică, gaze și combustibili a crescut considerabil față de trimestrul IV din 2025. Atunci reprezenta 16,9% din consum, iar în primele trei luni din 2026 a ajuns la 20,3%, o diferență de 3,4 puncte procentuale.
Doar 23 de lei pe lună pentru educație
Pentru celelalte categorii de consum rămân sume mult mai mici. O gospodărie a cheltuit în medie 317 lei pe lună pentru mobilier, dotarea și întreținerea locuinței, 311 lei pentru îmbrăcăminte și încălțăminte și aproximativ 312 lei pentru transport. La polul opus se află educația. Datele INS arată o cheltuială medie de numai 23 de lei pe lună pentru o gospodărie, ceea ce reprezintă 0,5% din totalul cheltuielilor de consum.
La oraș, aproape 40% din cheltuieli sunt impozite, contribuții și taxe
Diferențele sunt vizibile și între mediul urban și cel rural. În orașe, cheltuielile medii lunare au ajuns la 8.839 de lei pe gospodărie, iar raportat la o singură persoană suma a fost de 3.938 de lei.
Tot în mediul urban, impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele au reprezentat 39,1% din totalul cheltuielilor. În mediul rural, ponderea acestei categorii a fost mai mică, de 33,9%. Și veniturile sunt însă mai ridicate în orașe. O gospodărie din mediul urban a avut venituri medii lunare de 10.496 de lei, de aproximativ 1,3 ori mai mari decât cele înregistrate în mediul rural.
Salariile aduc peste 70% din veniturile gospodăriilor
Principala sursă de bani pentru gospodăriile din România rămâne munca salariată. Salariile brute și celelalte drepturi salariale au însumat în medie 6.682 de lei lunar pe gospodărie și au reprezentat 70,8% din veniturile totale. Prestațiile sociale au adus alte 1.999 de lei pe lună, echivalentul a 21,2% din veniturile gospodăriilor, în timp ce veniturile în natură s-au ridicat la aproximativ 448 de lei lunar.
Din 9.444 de lei încasați, 8.015 lei se duc pe cheltuieli
Datele INS arată că o gospodărie medie din România încasează 9.444 de lei într-o lună și cheltuiește 8.015 lei. Diferența este de aproximativ 1.429 de lei, ceea ce reprezintă 15,1% din veniturile totale. Această sumă nu poate fi considerată automat o economie lunară. Statistica INS compară media veniturilor totale cu media cheltuielilor totale ale gospodăriilor și nu arată că fiecare familie pune deoparte diferența rămasă. Cifrele arată însă cât de mică este marja dintre banii care intră și cei care ies lunar din bugetul unei gospodării, mai ales în condițiile în care cheltuielile au crescut într-un ritm mai rapid decât veniturile față de aceeași perioadă a anului trecut.