Cât mai rămâne unei familii din România după cheltuielile lunare. Aproape 3.000 de lei se duc doar pe taxe și contribuții

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 25 sept. 2026, 11:25

Românii câștigă mai mult decât în urmă cu un an, însă cheltuielile cresc într-un ritm și mai rapid. O gospodărie din România a avut, în primul trimestru din 2026, venituri medii de 9.444 de lei pe lună, în timp ce cheltuielile au ajuns la 8.015 lei, potrivit datelor publicate vineri, 25 septembrie, de Institutul Național de Statistică.

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