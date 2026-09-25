CCIR și Coface România susțin IMM-urile performante în accesul la finanțare și la piețe externe

Scris de Catalina Anghel Publicat: 25 sept. 2026, 12:16

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Coface România au organizat, în data de 23 septembrie a.c., conferința Excellent SME, eveniment dedicat exclusiv companiilor care au obținut certificarea Excellent SME, o recunoaștere a performanței, seriozității și impactului acestora în economia românească.

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