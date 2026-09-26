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Economie· 1 min citire

Veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile. O treime din banii românilor merg către taxe și mâncare

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Scris deDarius Stănescu
Publicat26 sept. 2026, 14:18
SursăRealitatea PLUS

Vin noi date îngrijorătoare în timp ce România traversează crize suprapuse! Cei mai mulți bani ai unei gospodării merg către taxe și impozite, mâncare și servicii. Potrivit INS, veniturile medii ale unei familii au ajuns la puțin peste 9.000 de lei în timp ce cheltuielile totale au depășit pragul de 8.000 de lei. Orice majorare dată a fost anulată de rata inflației, iar cei mai afectați au fost românii cu salarii mici și medii.

Ultimele date comunicate de Institutul Național de Statistică arată că în primul trimestru din acest an o gospodărie a ajuns la cheltuieli medii totale de peste 8.000 de lei și cea mai mare parte din această sumă merge către cheltuielile de consum.

Cheltuielile au crescut mai repede

Conform datelor, 2.972 de lei merg către taxe, impozite, contribuții, pentru produse alimentare, 1.300 de lei, produse nealimentare, 1.700 de lei, pentru servicii de asemenea, 1.341 de lei.

Cei mai afectați de toate aceste crize suprapuse au fost românii cu salarii și pensii mici. În momentul de față salariul minim pe economie este în valoare netă de 2.699 de lei, ar trebui să crească din nou anul viitor, potrivit acelei directive europene pe care am implementat-o și noi.

Sindicatele cer ca valoarea să ajungă la cel puțin 5.000 de lei valoare brută, în așa fel încât să acopere puterea de cumpărare pierdută.

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