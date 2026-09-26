Veniturile nu mai țin pasul cu cheltuielile. O treime din banii românilor merg către taxe și mâncare

Publicat 26 sept. 2026, 14:18 Sursă Realitatea PLUS

Vin noi date îngrijorătoare în timp ce România traversează crize suprapuse! Cei mai mulți bani ai unei gospodării merg către taxe și impozite, mâncare și servicii. Potrivit INS, veniturile medii ale unei familii au ajuns la puțin peste 9.000 de lei în timp ce cheltuielile totale au depășit pragul de 8.000 de lei. Orice majorare dată a fost anulată de rata inflației, iar cei mai afectați au fost românii cu salarii mici și medii.

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