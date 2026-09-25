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Economie· 2 min citire

România, printre statele UE cu cele mai mari scumpiri la pachetele turistice în august 2026 - EUROSTAT

Plaja Mamaia (Profimedia)

Plaja Mamaia (Profimedia)

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 25 sept. 2026, 20:33

România apare în topul statelor UE cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice, potrivit datelor Eurostat pentru luna august 2026. În intervalul de un an, față de august 2025, prețurile din România sunt cu aproape 12% mai mari, în condițiile în care o serie de majorări de taxe și scumpirea carburanților au declanșat un carusel al scumpirilor în lanț.

Date publicate de Eurostat pe 25 sepetmebrie 2026 arată că Belgia a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor la pachetele turistice (+16,2%), urmată de Portugalia (+14,3%), Suedia (+12,8%), Lituania (+12,3%) și România (+11,9%). La polul opus, Estonia a raportat o scădere abruptă de peste 21%, iar Spania, Italia și Irlanda au consemnat reduceri între 0,4% și 5,2%.

În paralel, prețurile zborurilor au avut evoluții contrastante. Grecia și Irlanda au înregistrat cele mai mari creșteri anuale ale tarifelor aeriene, în timp ce Slovacia a raportat o prăbușire de peste 61%, cea mai mare scădere din UE. Alte nouă state au consemnat reduceri ale prețurilor biletelor de avion, între 15,8% (Spania) și 0,9% (Lituania).

La nivel european, pachetele turistice au fost în medie cu 3,2% mai scumpe în august 2026 față de anul precedent, în linie cu rata generală a inflației. În schimb, transportul aerian de pasageri s-a ieftinit cu 0,4%, rămânând sub nivelul inflației.

Eurostat subliniază că atât pachetele turistice, cât și biletele de avion au avut fluctuații puternice în ultimii doi ani, cu vârfuri și scăderi bruște în lunile de primăvară și vară. Tarifele aeriene au oscilat între creșteri de peste 13% și scăderi de aproape 5%, în timp ce pachetele de vacanță au urmat un trend similar, cu un minim în aprilie 2026 și reveniri în lunile următoare.

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