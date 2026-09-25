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Economie· 2 min citire
România, printre statele UE cu cele mai mari scumpiri la pachetele turistice în august 2026 - EUROSTAT
Plaja Mamaia (Profimedia)
România apare în topul statelor UE cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la pachetele turistice, potrivit datelor Eurostat pentru luna august 2026. În intervalul de un an, față de august 2025, prețurile din România sunt cu aproape 12% mai mari, în condițiile în care o serie de majorări de taxe și scumpirea carburanților au declanșat un carusel al scumpirilor în lanț.
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