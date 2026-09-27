Pensionarii, la capătul răbdării. Se anunță un protest uriaș la Galați: „Nu mai putem suporta umilințele după 35-40 de ani de muncă”

Pensionarii ies din nou în stradă, nemulțumiți de măsurile care le-au îngreunat traiul și de problemele cu care se confruntă zi de zi. Vineri, de la ora 10:00, este anunțat cel mai mare protest al pensionarilor din Galați, iar oamenii sunt chemați să se adune în fața Prefecturii. La manifestație va fi prezent și Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația prin care trec mii de oameni.
Acesta spune că pensionarii au ajuns să nu mai poată suporta umilințele după zeci de ani de muncă. Totodată, el critică lipsa unei politici sociale care să rezolve problemele cu care se confruntă oamenii în prezent. Ilie Popa îi așteaptă vineri pe pensionari la Galați pentru a discuta toate aceste probleme.
Nemulțumirile vin într-o perioadă în care pensionarii cer majorarea pensiilor și amenință cu proteste, iar Ilie Popa spune că situația actuală arată lipsa unei politici sociale care să răspundă problemelor existente. Reprezentantul pensionarilor a vorbit despre situația pensiei minime și a salariului minim și despre efectele pe care acestea le au asupra oamenilor. În opinia sa, faptul că aceste lucruri nu sunt cunoscute arată cât de grave sunt problemele din zona socială.
„Problema este că, neștiind cât este pensia minimă, salariul minim, este o chestie foarte gravă, dovadă că dânsul nu are nicio politică socială pentru a rezolva problemele curente care sunt la ora actuală în țară”, a spus Ilie Popa. Acesta susține că pensionarii au ajuns la limita răbdării după ani întregi de muncă. „Pensionarii nu mai pot suporta aceste umilințe la care suntem supuși după ani de muncă, 35-40 de ani de muncă”, a mai declarat reprezentantul pensionarilor.
Pensionarii sunt chemați vineri în fața Prefecturii Galați
Ilie Popa a anunțat că va ieși vineri în stradă la Galați tocmai pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă pensionarii. Întâlnirea este programată la ora 10:00, în fața Prefecturii Galați, unde sunt așteptați cei care vor să participe la protest. Reprezentantul pensionarilor spune că își dorește ca oamenii să se întâlnească și să vorbească despre situația actuală.
La manifestație sunt invitați și parlamentarii de Galați. Ilie Popa spune că pensionarii sunt cei care i-au trimis în Parlament și că aceștia trebuie să fie prezenți la discuții. Protestul este anunțat pentru vineri dimineață și va avea loc în fața Prefecturii.
„Eu ies vineri la Galați în legătură cu aceste probleme. La ora 10, la Prefectura Galați, aștept pensionarii să avem o întâlnire, să discutăm problemele care sunt. Invit și parlamentarii de Galați, pentru că noi i-am trimis în Parlament”, a declarat Ilie Popa. Reprezentantul pensionarilor spune că manifestația este legată de problemele pe care oamenii le resimt în această perioadă.
El insistă că pensionarii nu mai pot suporta situația după 35 sau 40 de ani de muncă. În același timp, îi cheamă pe oameni să participe la întâlnirea de vineri și să discute despre problemele lor. Parlamentarii din Galați sunt, la rândul lor, invitați să participe. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 10:00, în fața Prefecturii Galați.