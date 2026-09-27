Pensionarii, la capătul răbdării. Se anunță un protest uriaș la Galați: „Nu mai putem suporta umilințele după 35-40 de ani de muncă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 15:33

Pensionarii ies din nou în stradă, nemulțumiți de măsurile care le-au îngreunat traiul și de problemele cu care se confruntă zi de zi. Vineri, de la ora 10:00, este anunțat cel mai mare protest al pensionarilor din Galați, iar oamenii sunt chemați să se adune în fața Prefecturii. La manifestație va fi prezent și Ilie Popa, reprezentantul pensionarilor, care a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS despre situația prin care trec mii de oameni.

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