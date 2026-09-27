Scenariile pentru pensii în 2027: indexare de 7%, 5% sau 3,4%. Cât ar putea primi în plus pensionarii

Premierul desemnat Siegfried Mureșan condiționează indexarea pensiilor de situația fiscal-bugetară, iar procentul cu care veniturile pensionarilor ar putea crește nu este stabilit deocamdată. Potrivit programului de guvernare, pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă documentul nu precizează un procent concret.
Este menționat faptul că indexarea se va face cu rata inflației, dar în limita traiectoriei fiscal-bugetare. Asta înseamnă că viitorul guvern va trebui să țină cont și de indicatorii bugetari înainte de a stabili majorarea. Siegfried Mureșan spune că abia la finalul anului ar urma să fie cunoscut procentul care poate fi aplicat. În acest moment sunt analizate mai multe scenarii, iar unul dintre ele presupune o creștere de aproximativ 7%.
În ceea ce privește indexarea pensiilor în 2027, calculele diferă în funcție de procentul care va fi ales. Dacă majorarea s-ar raporta la rata inflației de 7,3%, valoarea punctului de referință ar ajunge la 86 de lei. În acest scenariu, o pensie de 2.025 de lei ar crește până la 2.154 de lei. Există însă și surse guvernamentale care spun că indexarea ar putea fi mai mică de 7%. Un alt scenariu luat în calcul este cel al unei majorări de 5%. În această situație, o pensie de 2.025 de lei ar ajunge la 2.126 de lei.
Vârsta de pensionare ar putea crește pentru anumite categorii
Programul de guvernare vorbește și despre situația persoanelor care ies mai devreme din activitate. Documentul pornește de la ideea eliminării pensionării anticipate în sistemele în care există categorii care se retrag mai devreme. În același timp, este avută în vedere descurajarea acestui fenomen. Acest lucru creează premisa unei creșteri a vârstei de pensionare pentru categoriile vizate. Măsura nu este prezentată ca una generală pentru toți pensionarii, ci este legată de sistemele în care pensionarea are loc mai devreme. Schimbările sunt incluse în programul pe care viitorul guvern ar urma să îl pună în aplicare.
Mai multe scenarii pentru indexarea pensiilor
Unul dintre calculele luate în considerare pornește de la rata inflației de 7,3%. Dacă acest procent ar fi folosit pentru indexare, valoarea punctului de referință ar ajunge la 86 de lei. Pentru o pensie de 2.025 de lei, majorarea ar însemna o creștere până la 2.154 de lei. Există însă și varianta în care procentul aplicat ar fi de 5%. În acest caz, aceeași pensie de 2.025 de lei ar ajunge la 2.126 de lei. Diferența dintre scenarii ar urma să depindă de procentul pe care guvernul îl va putea susține din punct de vedere fiscal-bugetar.
Mai există și un scenariu avansat în spațiul public, potrivit căruia indexarea s-ar putea face în funcție de inflația estimată pentru anul viitor. Prognoza BNR pentru trimestrul al patrulea este de 3,4%. Dacă majorarea s-ar face folosind acest procent, o pensie de 2.025 de lei ar ajunge la 2.093 de lei. Deocamdată, procentul final nu este stabilit. Siegfried Mureșan spune că răspunsul va veni la finalul anului.