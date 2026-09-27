Scenariile pentru pensii în 2027: indexare de 7%, 5% sau 3,4%. Cât ar putea primi în plus pensionarii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 15:28

Premierul desemnat Siegfried Mureșan condiționează indexarea pensiilor de situația fiscal-bugetară, iar procentul cu care veniturile pensionarilor ar putea crește nu este stabilit deocamdată. Potrivit programului de guvernare, pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă documentul nu precizează un procent concret.

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