Prețurile alimentelor în Europa au crescut puternic în ultimii cinci ani. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 11:54

Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 53% în România între august 2021 și august 2026, potrivit datelor Eurostat prezentate într-o analiză Euronews Business. Deși scumpirile au fost printre cele mai mari din UE, salariul minim brut a crescut mai repede decât prețurile alimentelor, arată comparația realizată în 26 de țări europene.

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