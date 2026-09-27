Prețurile alimentelor în Europa au crescut puternic în ultimii cinci ani. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri

Prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 53% în România între august 2021 și august 2026, potrivit datelor Eurostat prezentate într-o analiză Euronews Business. Deși scumpirile au fost printre cele mai mari din UE, salariul minim brut a crescut mai repede decât prețurile alimentelor, arată comparația realizată în 26 de țări europene.
România, pe locul al treilea în UE la scumpirea alimentelor
În Uniunea Europeană, prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut cu 34% în perioada analizată. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Ungaria, cu 57%, Bulgaria, cu 54%, și România, cu 53%. La polul opus, Cipru a avut o creștere de 21%, potrivit cifrelor citate în analiza Euronews Business.
În marile economii ale UE, alimentele s-au scumpit cu 25% în Franța, 30% în Italia, 34% în Germania și 35% în Spania. În afara Uniunii, Turcia se distinge printr-o creștere de 752% a prețurilor alimentelor și băuturilor nealcoolice.
Prețurile erau deja în creștere înainte de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022. Războiul a amplificat presiunile asupra costurilor energiei, îngrășămintelor și transportului, care s-au transmis apoi în prețurile plătite de consumatori.
Salariile minime au depășit scumpirile în majoritatea țărilor
Analiza compară evoluția salariilor minime brute lunare cu cea a prețurilor alimentelor. În majoritatea celor 26 de țări incluse, salariul minim a crescut suficient pentru a cumpăra, teoretic, mai multe alimente decât în august 2021.
În UE, Ungaria a înregistrat o creștere de 93% a salariului minim exprimat în moneda națională. Majorări au avut loc și în Germania, de 46%, Spania, de 29%, și Franța, de 20%. Turcia a avut cea mai mare creștere dintre țările comparate, de 823%, urmată de Serbia, cu 103%, și Muntenegru, cu 102%.
România se numără printre țările în care cantitatea de alimente ce putea fi cumpărată cu un salariu minim brut a crescut cu peste 20%. În aceeași categorie se află Croația, Albania, Ungaria, Bulgaria și Lituania. Cele mai mari creșteri ale acestui indicator au fost în Serbia și Muntenegru, de câte 37%.
Trei țări au pierdut putere de cumpărare
Malta, Spania și Franța sunt singurele trei țări din comparație în care salariul minim brut cumpăra mai puține alimente în august 2026 decât în august 2021. Scăderea a fost de 6% în Malta, 5% în Spania și 4% în Franța.
De exemplu, dacă salariul minim brut permitea cumpărarea a 100 de coșuri de alimente în Malta în august 2021, în august 2026 ar fi permis cumpărarea a aproximativ 94 de coșuri echivalente.
Comparația nu arată câți bani rămân efectiv unui angajat pentru cumpărături. Salariile folosite în analiză sunt brute, înainte de taxe și contribuții, iar calculul nu include chiria, utilitățile sau alte cheltuieli. Eurostat precizează că datele sale privind salariile minime lunare sunt valori brute, stabilite pentru ianuarie și iulie ale fiecărui an.