Câți bani în plus la pensie primesc românii care au făcut armata. Stagiul militar este luat în calcul la pensie

Românii care au efectuat serviciul militar obligatoriu beneficiază de recunoașterea acestei perioade atunci când le este calculată pensia. Lunile petrecute în armată sunt considerate perioadă asimilată stagiului de cotizare, chiar dacă pentru ele nu au fost plătite contribuții de asigurări sociale.
Suma care ajunge efectiv în pensie nu este însă aceeași pentru toată lumea. Calculul depinde de perioada în care a fost făcută armata, iar regulile sunt diferite pentru stagiul militar efectuat înainte și după 1 aprilie 2001.
Armata este luată în calcul la stabilirea pensiei
Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii include serviciul militar printre perioadele asimilate stagiului de cotizare. Sunt recunoscute perioadele în care o persoană a fost militar în termen sau militar cu termen redus, dar și cele de concentrare, mobilizare ori prizonierat. Asta înseamnă că lunile sau anii petrecuți în armată nu dispar din calculul pensiei. Serviciul militar este considerat o perioadă asimilată stagiului de cotizare, însă există o diferență importantă față de anii în care o persoană a lucrat și a plătit contribuții sociale.
Armata nu reprezintă o perioadă contributivă. Prin urmare, poate aduce puncte care intră în calculul pensiei, dar nu generează puncte de stabilitate.
Cum se calculează armata făcută înainte de 1 aprilie 2001
Pentru majoritatea românilor care au făcut serviciul militar obligatoriu, stagiul a fost efectuat înainte de 1 aprilie 2001. În cazul lor, nu poate fi aplicată automat formula de 0,25 puncte pentru fiecare perioadă de un an. Legea stabilește că, pentru serviciul militar efectuat înainte de această dată, punctajul lunar se calculează folosind salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, ori salariul de bază minim brut pe țară din perioada în care persoana a făcut armata.
Astfel, doi pensionari care au petrecut același număr de luni în armată pot primi un punctaj diferit dacă stagiul militar a fost făcut în ani diferiți. Contează perioada exactă și salariul minim folosit de lege pentru lunile respective. Din acest motiv, pentru o persoană care a făcut armata în anii '70, '80 sau '90 nu poate fi spusă o sumă fixă fără a fi cunoscut intervalul exact al stagiului.
Cât valorează armata făcută după 1 aprilie 2001
Regula este mai simplă pentru serviciul militar efectuat după 1 aprilie 2001. Pentru perioada cuprinsă între această dată și intrarea în vigoare a actualei legi, la calcularea punctajului se folosește 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioada respectivă. Practic, pentru un an întreg rezultă 0,25 puncte anuale. Atenție însă la modul de calcul: cele 0,25 puncte sunt atribuite lunar pentru stabilirea punctajului, iar punctajul anual se obține prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare. Un an de serviciu militar nu înseamnă, așadar, trei puncte de pensie.
La valoarea punctului de referință de 81 de lei, un an complet pentru care se aplică această formulă înseamnă 0,25 puncte, adică aproximativ 20,25 lei în cuantumul pensiei.
Câți bani în plus poate aduce serviciul militar
Pentru perioadele în care se aplică formula de 0,25 puncte anuale, calculele sunt simple. Un an de serviciu militar poate aduce aproximativ 20,25 lei la pensie, în timp ce doi ani înseamnă 0,50 puncte și aproximativ 40,50 lei. În cazul unui stagiu de 18 luni, rezultă aproximativ 0,375 puncte, ceea ce înseamnă aproximativ 30,38 lei. Pentru trei ani, punctajul ajunge la 0,75 puncte, echivalentul a 60,75 lei la actuala valoare de 81 de lei a punctului de referință.
Aceste sume nu trebuie însă aplicate automat celor care au făcut armata înainte de 1 aprilie 2001. Pentru aceștia, calculul se face în funcție de salariul minim din perioada concretă în care au efectuat serviciul militar.
Serviciul militar nu aduce puncte de stabilitate
Armata este recunoscută la calculul pensiei, dar nu este considerată perioadă contributivă. Din acest motiv, lunile petrecute în serviciul militar nu sunt luate în calcul pentru acordarea punctelor de stabilitate. Aceste puncte suplimentare sunt acordate pentru stagiul de cotizare contributiv care depășește 25 de ani, adică pentru perioadele în care au fost datorate contribuții la sistemul public de pensii. Prin urmare, serviciul militar poate majora numărul total de puncte folosit la stabilirea pensiei, dar nu îi ajută separat pe pensionari să obțină punctele de stabilitate acordate pentru anii contributivi de peste pragul de 25 de ani.