Câți bani în plus la pensie primesc românii care au făcut armata. Stagiul militar este luat în calcul la pensie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 16:15

Românii care au efectuat serviciul militar obligatoriu beneficiază de recunoașterea acestei perioade atunci când le este calculată pensia. Lunile petrecute în armată sunt considerate perioadă asimilată stagiului de cotizare, chiar dacă pentru ele nu au fost plătite contribuții de asigurări sociale.

Distribuie articolul