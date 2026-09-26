Un nou șoc la pompă: motorina ar putea urca la 12,20 lei pe litru dacă SUA închid robinetul exporturilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 18:12

Prețul motorinei ar putea urca până la 12,20 lei pe litru în România dacă Statele Unite vor decide să interzică exporturile acestui combustibil. Asociația Energia Inteligentă a calculat două scenarii, iar în cel mai dur dintre ele pragul ar putea fi atins în trei până la șase săptămâni de la introducerea restricției.

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