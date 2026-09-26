Un nou șoc la pompă: motorina ar putea urca la 12,20 lei pe litru dacă SUA închid robinetul exporturilor

Prețul motorinei ar putea urca până la 12,20 lei pe litru în România dacă Statele Unite vor decide să interzică exporturile acestui combustibil. Asociația Energia Inteligentă a calculat două scenarii, iar în cel mai dur dintre ele pragul ar putea fi atins în trei până la șase săptămâni de la introducerea restricției.
La 26 septembrie, motorina standard costă în jur de 10,95-11,05 lei pe litru, în funcție de stație. Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, avertizează că o eventuală interdicție a exporturilor americane de motorină ar pune și mai multă presiune pe piața europeană și, implicit, pe prețurile plătite de șoferii români.
Motorina ar putea ajunge mai întâi la 11,50 lei pe litru
Primul scenariu calculat de Asociația Energia Inteligentă pleacă de la actualul nivel al prețurilor și estimează că pragul de 11,50 lei pe litru ar putea fi atins într-un interval relativ scurt, dacă Statele Unite ar opri exporturile, iar piața europeană ar reacționa.
„Din acest punct, 11,50 lei/litru înseamnă încă aproximativ 55 de bani. Dacă ar fi anunțată acum o interdicție totală și cotațiile europene ar reacționa, acest prag ar putea fi atins în circa una până la două săptămâni.
Pragul de 12,20 lei/litru cere o creștere de aproximativ 1,25 lei și ar putea fi atins în trei până la șase săptămâni, dar numai dacă restricția persistă, oferta alternativă rămâne insuficientă și majorarea angro ajunge la pompă. Al doilea prag nu este inevitabil. Interdicția poate scumpi și țițeiul. Dar ea ar lovi direct piața motorinei”, a precizat președintele AEI, Dumitru Chisăliță.
Scumpirile s-ar resimți în toată Europa
O eventuală oprire a exporturilor americane ar pune presiune pe piața motorinei din întreaga Europă. Într-un scenariu în care restricția ar fi totală și ar rămâne în vigoare timp de câteva luni, AEI estimează o creștere suplimentară de 0,10-0,25 euro pe litru la pompă pe piața europeană.
„Într-un scenariu de interdicție completă menținută câteva luni, estimam o scumpire suplimentară a motorinei la pompă de aproximativ 0,10-0,25 euro/litru în Europa, față de situația în care SUA continuă să exporte, independent de evoluțiile crescătoare ale țițeiului/motorinei din alte cauze (blocarea Strâmtorii Ormuz, blocarea Bab el-Mandeb, reducerea capacității de rafinare a Rusiei).
Conform analizelor AEI, pentru România, scenariul central presupune o creștere a cotației angro cu 15-35 dolari/baril, un curs rotunjit de 4,5 lei/dolar și transmiterea costului în prețul cu TVA. Calculul dă aproximativ 0,51-1,20 lei/litru. Sunt ipoteze și rezultate de scenariu, nu o prognoză oficială și nici o scumpire deja produsă”, a spus Dumitru Chisăliță.
SUA exportă peste 1,4 milioane de barili de distilate pe zi
Statele Unite exportă către piețele internaționale aproximativ 1,4-1,6 milioane de barili pe zi de distilate petroliere, categorie formată în principal din motorină. Potrivit datelor Agenției Internaționale a Energiei citate în analiza AEI, exporturile au ajuns la 1,56 milioane de barili pe zi în trimestrul al doilea din 2026, iar în iunie s-au situat la aproximativ 1,432 milioane de barili pe zi.
Cererea mondială de motorină este de aproximativ 30 de milioane de barili pe zi, ceea ce înseamnă că exporturile americane reprezintă în jur de 5% din consumul global. Într-o piață deja tensionată, însă, dispariția unor volume importante poate pune presiune rapidă pe preț.
„Pare puțin doar dacă ignorăm cum funcționează o piață tensionată: prețul este decis de ultimii barili disponibili, de cei pentru care importatorii trebuie să concureze. AIE arată că motorina este deja punctul vulnerabil al pieței petroliere, în condițiile pierderilor de ofertă din Orientul Mijlociu și Rusia și ale presiunii asupra rafinăriilor. Europa este expusă direct.”
Aproximativ 22% din importurile europene analizate veneau din SUA
Potrivit analizei AEI, livrările americane către Europa au coborât de la aproximativ 540.000 de barili pe zi la începutul lunii august la aproximativ 350.000 de barili pe zi spre finalul lunii.
În același timp, importurile europene totale de motorină se situaseră în iulie la aproximativ 1,56 milioane de barili pe zi. Raportate la această valoare, cele 350.000 de barili înseamnă aproximativ 22%, iar la un nivel rotunjit al importurilor de 1,5 milioane de barili pe zi ponderea ajunge la aproximativ 23%. Necesarul Uniunii Europene este estimat la circa 4,3 milioane de barili pe zi. Raportate la acest consum, cele 350.000 de barili pe zi livrate de SUA reprezintă aproximativ 8%.
„Când mai mulți cumpărători licitează pentru aceleași cargouri, factura crește înainte să apară o penurie la pompă”, a explicat Dumitru Chisăliță.
AEI cere Guvernului să se pregătească din timp
Președintele Asociației Energia Inteligentă avertizează că autoritățile române ar trebui să analizeze din timp rutele alternative de aprovizionare și volumele disponibile, dar și modul în care ar putea fi folosite stocurile dacă piața motorinei va fi din nou pusă sub presiune.
„România nu poate controla decizia Statelor Unite. Poate însă refuza să fie luată prin surprindere.
Guvernul ar trebuie să afle ce volume și ce rute de aprovizionare sunt disponibile, în ce condiții pot fi folosite stocurile și cum vor fi protejate transportul de marfă, agricultura și serviciile esențiale dacă prețul continuă să urce. Așteptarea pasivă nu este o politică energetică. Riscul nu este că mâine dispare motorina din benzinării. Riscul este ca Europa să găsească motorină doar plătind tot mai mult pentru ea, iar economia României să se confrunte cu a treisprezecea criză din Policriza în care este, să primească încă un șoc de cost.
Dacă interdicția rămâne doar o propunere, nu există un termen justificat pentru pragurile de 11,50 sau 12,20 lei din cauza ei. Dacă devine realitate, timpul de reacție se va măsura în săptămâni, nu în ani”, arată Dumitru Chisăliță.