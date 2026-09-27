Fitch îmbunătățește perspectiva ratingului Bulgariei la pozitivă. Ratingul rămâne „BBB+”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 11:38

Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Bulgariei la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la stabilă la pozitivă. Decizia, anunțată pe 25 septembrie 2026, reflectă reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară a unui singur partid. Ratingul nu a fost majorat; schimbarea privește perspectiva acestuia.

Distribuie articolul