Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Fitch îmbunătățește perspectiva ratingului Bulgariei la pozitivă. Ratingul rămâne „BBB+”
Fitch Ratings (foto: profimedia)
Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Bulgariei la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la stabilă la pozitivă. Decizia, anunțată pe 25 septembrie 2026, reflectă reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară a unui singur partid. Ratingul nu a fost majorat; schimbarea privește perspectiva acestuia.
Citește și
- 11:54Prețurile alimentelor în Europa au crescut puternic în ultimii cinci ani. România, printre țările cu cele mai mari scumpiri
- 18:12Un nou șoc la pompă: motorina ar putea urca la 12,20 lei pe litru dacă SUA închid robinetul exporturilor
- 17:32Românii se pregătesc pentru noi scumpiri. Alimentele de bază și facturile ar putea lovi și mai tare bugetele familiilor
- 16:15Câți bani în plus la pensie primesc românii care au făcut armata. Stagiul militar este luat în calcul la pensie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News