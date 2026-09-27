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Economie· 2 min citire

Fitch îmbunătățește perspectiva ratingului Bulgariei la pozitivă. Ratingul rămâne „BBB+”

Fitch Ratings (foto: profimedia)

Fitch Ratings (foto: profimedia)

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 sept. 2026, 11:38

Fitch Ratings a confirmat ratingul suveran al Bulgariei la „BBB+” și a îmbunătățit perspectiva de la stabilă la pozitivă. Decizia, anunțată pe 25 septembrie 2026, reflectă reducerea incertitudinii politice după formarea unui guvern susținut de o majoritate parlamentară a unui singur partid. Ratingul nu a fost majorat; schimbarea privește perspectiva acestuia.

Stabilitatea politică, în centrul deciziei

Potrivit Fitch, alegerile parlamentare din aprilie au dus la formarea primului guvern cu o majoritate a unui singur partid din Bulgaria în mai bine de două decenii. Agenția consideră că un mediu politic mai stabil ar putea facilita reforme structurale care să susțină creșterea economică, să îmbunătățească nivelul de trai și să consolideze guvernanța.

Bulgaria este membră a zonei euro de la 1 ianuarie 2026, iar apartenența la zona euro și la Uniunea Europeană se numără printre factorii care îi susțin ratingul. Fitch evidențiază și situația solidă a finanțelor publice și a poziției externe.

Creșterea economică ar putea încetini

Economia Bulgariei a crescut într-un ritm de aproximativ 3% din 2024, peste ritmul de circa 1% al zonei euro, arată Fitch. Agenția estimează că avansul PIB se va modera treptat, până la 2,4% în 2028, pe fondul încetinirii cererii interne și al îmbunătățirii performanței exporturilor.

În același timp, Fitch avertizează asupra riscurilor de supraîncălzire a economiei, alimentate inclusiv de creșterea rapidă a salariilor și de o politică fiscală prociclică. Agenția prognozează o inflație medie de 4,9% și un deficit de cont curent de 7,4% din PIB în 2026.

Perspectiva pozitivă indică posibilitatea unei viitoare majorări a ratingului, nu o majorare automată. Fitch arată că reducerea dezechilibrelor macroeconomice și aplicarea reformelor structurale ar putea susține o decizie favorabilă la evaluările următoare.

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