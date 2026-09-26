Dian Popescu, avertisment pentru șoferi: „Litrul de carburant ar putea ajunge la 15 lei”

Publicat 26 sept. 2026, 17:53 Sursă Realitatea PLUS

Dian Popescu avertizează la Realitatea PLUS că prețul carburanților ar putea continua să crească puternic și susține că litrul ar putea ajunge chiar la 15 lei. Analistul a amintit că, în urmă cu aproximativ două luni, estima că prețurile vor urca până la 12 lei, într-un moment în care carburanții costau puțin peste 7 lei pe litru.

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