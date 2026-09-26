Dian Popescu, avertisment pentru șoferi: „Litrul de carburant ar putea ajunge la 15 lei”

Dian Popescu avertizează la Realitatea PLUS că prețul carburanților ar putea continua să crească puternic și susține că litrul ar putea ajunge chiar la 15 lei. Analistul a amintit că, în urmă cu aproximativ două luni, estima că prețurile vor urca până la 12 lei, într-un moment în care carburanții costau puțin peste 7 lei pe litru.
Declarațiile vin într-o perioadă în care prețurile la benzină și motorină au crescut puternic, iar motorina standard se apropie deja de 11 lei pe litru în unele stații.
Dian Popescu: „Acum vă spun că va ajunge la 15 lei”
Dian Popescu spune că actualele prețuri nu reprezintă, în opinia sa, punctul maxim și estimează că șoferii ar putea ajunge să plătească în perioada următoare până la 15 lei pentru un litru de carburant.
„Părea ireal. Părea ireal. Lumea se uita la mine. O parte dintre traderi m-au rugat să nu sperii lumea, deși știau că ajungem aici. Bine, am spus: va ajunge la 10. Era 7 lei și ceva atunci când am spus că va ajunge la 12. Acum vă spun că va ajunge la 15 lei”, a declarat Dian Popescu, la Realitatea PLUS.
Scumpirile de la pompă, comparate cu protestele din Franța
În timpul intervenției, Dian Popescu a făcut referire și la protestele declanșate în Franța pe fondul nemulțumirilor privind prețurile carburanților și taxele. El a comparat reacția francezilor cu situația din România, unde spune că șoferii suportă scumpirile fără proteste de aceeași amploare.
„În Franța, dacă vă aduceți aminte, pentru zece cenți o scumpire, Parisul a fost aruncat în aer. Aduceți-vă aminte, o lună de zile. Și exact asta se întâmplă: boicotul acesta la pompă. Oamenii pur și simplu nu mai alimentează. O lună de zile au pus foc pe Champs-Élysées, au pus foc Parisului, iar Macron a cedat și a revenit la prețul la pompă”, a spus Dian Popescu.
Dian Popescu pune scumpirile și pe seama deciziilor politice
Analistul susține că evoluția prețurilor nu trebuie privită doar prin prisma pieței internaționale, ci și prin efectul deciziilor fiscale și politice luate în România. În opinia sa, statul are instrumente prin care ar putea reduce presiunea suportată de șoferi, inclusiv prin modul în care stabilește taxarea carburanților.
„Problema este în felul următor: dacă noi ne permitem să trimitem un așa-zis premier, care știe că nu are nicio șansă, se duce și înjură partidele care ar trebui să-i dea votul... E ceva inimaginabil ce se întâmplă în piața României. Ne place, nu ne place, dar politica decide. Politica decide și ce decid ei plătim noi”, a afirmat Dian Popescu.
El a susținut că România ar fi trebuit să își folosească mai bine infrastructura și poziția la Marea Neagră pentru a diminua expunerea la evoluțiile de pe piața europeană a carburanților.
Carburanții sunt deja la unele dintre cele mai ridicate niveluri
Prețurile de la pompă au crescut succesiv în ultimele săptămâni. Benzina standard a trecut deja de 10 lei pe litru în numeroase stații, iar motorina se află foarte aproape de pragul de 11 lei. Dian Popescu consideră că presiunile de pe piața internațională, taxarea și evoluțiile politice ar putea împinge prețurile și mai sus. Estimarea sa privind atingerea pragului de 15 lei rămâne însă o prognoză personală, iar evoluția reală va depinde de piața petrolului, cursul valutar, taxare și celelalte componente care intră în prețul final plătit la pompă.