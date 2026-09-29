Ratele creditelor ipotecare cresc de la 1 octombrie. Indicele IRCC se majorează după patru trimestre de scădere

Publicat 29 sept. 2026, 11:56 Actualizat 29 sept. 2026, 12:03 Sursă Realitatea.net, mr.finance

Românii care au credite ipotecare cu dobândă variabilă calculată în funcție de indicele IRCC vor plăti rate mai mari de la 1 octombrie 2026. Chiar dacă impactul nu este semnificativ, fiind vorba de o creștere de la 5,56% la 5,57%, este vorba de o inversare a tendinței din ultimul an și că IRCC ar putea continua să crească și în 2027, arată o analiză a platformei MrFinance.ro.

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