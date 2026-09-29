Noile reguli UE privind detașarea salariaților, explicate de specialiștii TPA România

Scris de Catalina Anghel Publicat: 29 sept. 2026, 09:42

Dacă firma ta trimite oameni să lucreze pe un șantier din Germania, într-o fabrică din Austria sau la un client din Franța, regulile după care o face sunt pe cale să se schimbe. Reforma europeană a coordonării sistemelor de securitate socială, adoptată în primă lectură de Parlamentul European în iulie 2026, aduce condiții mai stricte pentru detașare și pentru certificatul A1. Specialiștii TPA România, companie care oferă servicii de contabilitate, fiscalitate, audit și consultanță juridică, explică ce înseamnă concret aceste schimbări pentru angajatorii români.

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