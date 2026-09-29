Noile reguli UE privind detașarea salariaților, explicate de specialiștii TPA România

Dacă firma ta trimite oameni să lucreze pe un șantier din Germania, într-o fabrică din Austria sau la un client din Franța, regulile după care o face sunt pe cale să se schimbe. Reforma europeană a coordonării sistemelor de securitate socială, adoptată în primă lectură de Parlamentul European în iulie 2026, aduce condiții mai stricte pentru detașare și pentru certificatul A1. Specialiștii TPA România, companie care oferă servicii de contabilitate, fiscalitate, audit și consultanță juridică, explică ce înseamnă concret aceste schimbări pentru angajatorii români.
Principiul rămâne, procedura se înăsprește
Baza detașării nu se modifică: salariatul tău poate rămâne asigurat în sistemul de securitate socială din România cât timp lucrează temporar în alt stat membru. Se schimbă însă modul în care demonstrezi că detașarea este reală. Natalia Ștefăniță, avocat în cadrul TPA România, explică faptul că reforma urmărește ca acest regim să fie folosit doar acolo unde există o legătură efectivă între lucrător, angajator și statul de origine. Notificarea prealabilă și obținerea certificatului A1 devin, așadar, pași pe care nu îi mai poți trata ca pe niște simple formalități.
Trei reguli care îți schimbă planificarea
Prima privește deplasările foarte scurte. Activitățile de cel mult trei zile consecutive într-o perioadă de 30 de zile vor fi scutite de notificare și de certificat A1, la fel ca deplasările de tip călătorie de afaceri. Excepția nu se aplică însă în construcții, unde riscul de abuz este considerat mai mare.
A doua vizează personalul angajat special pentru detașare, care trebuie să fi fost asigurat cel puțin trei luni în sistemul statului unde este stabilit angajatorul înainte de plecare. Dacă obișnuiești să recrutezi oameni chiar înaintea unui proiect, calendarul se decalează. A treia se referă la detașările succesive: după 24 de luni petrecute în același stat, o nouă detașare a aceleiași persoane acolo va fi posibilă doar după o pauză de minimum două luni.
Ce se întâmplă când certificatul A1 este contestat
Autoritățile vor putea cere documente suplimentare dacă au îndoieli asupra unui certificat A1, iar dacă descoperă erori îl pot rectifica sau retrage, inclusiv cu efect retroactiv. Alexandra Cohuțiu, avocat în cadrul TPA România, atrage atenția că acest lucru crește riscul de neconformare și poate crea incertitudine privind legislația de securitate socială aplicabilă pentru perioada respectivă. Pentru companie, miza nu este doar juridică, fiindcă pot apărea obligații de plată neprevăzute pentru luni deja trecute. Un auditor financiar poate verifica dacă astfel de riscuri sunt evaluate și reflectate corect în situațiile financiare.
Construcțiile, sub lupă
În 2024, în România au fost emise 48.198 de certificate A1, iar 65,9% dintre cele pentru detașare au vizat construcțiile, cel mai ridicat procent raportat în regiune, potrivit raportului întocmit pentru Comisia Europeană. Noile reguli acordă o atenție specială acestui sector, asociat cu riscuri mai mari de fraudă și accidente de muncă. Într-o firmă cu echipe numeroase pe șantiere, un avertizor de integritate care semnalează nereguli în felul în care sunt organizate detașările îți poate arăta o problemă înainte să o descopere un inspector. De altfel, companiile cu cel puțin 50 de angajați au deja obligația de a avea canale interne de raportare.
Cum folosești perioada de tranziție
Majoritatea schimbărilor legate de detașare vor deveni aplicabile după o perioadă de tranziție de 24 de luni, iar unele detalii, precum formatul certificatului A1, vor fi stabilite prin acte de punere în aplicare la nivelul UE. Termenul pare generos, dar ajunge doar dacă începi acum: inventariază detașările în curs, verifică vechimea în asigurare a noilor angajați și notează în calendar cine se apropie de pragul de 24 de luni.
Pentru unele companii, analiza va arăta că anumite activități din străinătate au, de fapt, un caracter permanent. Atunci discuția depășește zona de resurse umane. Înființarea unei filiale, preluarea unei firme locale sau o reorganizare țin de consultanta in afaceri și presupun o evaluare financiară, fiscală și juridică atentă.
Detașarea rămâne un instrument util pentru companiile românești care lucrează în alte state membre, dar va cere mai multă rigoare. Dacă îți revizuiești din timp procedurile, documentele și calendarul oamenilor trimiși în străinătate, noile reguli devin o etapă de ajustare, nu o sursă de sancțiuni. Dacă ai nevoie de o privire din afară, echipa TPA România, cu 10 parteneri și peste 150 de angajați în București și Cluj-Napoca, parte a unui grup prezent în 12 țări, te poate ajuta să faci trecerea fără sincope.