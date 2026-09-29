Salariul minim în Europa 2026: România rămâne în ultimele 10 locuri din UE. Doar cinci state depășesc pragul de 2.000 de euro

Publicat 29 sept. 2026, 10:55 Sursă Realitatea.net, TradingPlatforms

România continuă să se afle în partea încă printre țările europene cu cele mai mici salarii minime în 2026, în timp ce doar cinci state au depășit pragul de 2.000 de euro pe lună. Datele relevă însă și un paradox: cele mai rapide creșteri salariale sunt înregistrate în economiile cu salarii minime reduse, în timp ce statele din vestul Europei, care oferă cele mai mari remunerații, avansează într-un ritm mult mai lent. La nivel continental, presiunea pentru majorarea salariilor crește, în timp ce guvernele încearcă să susțină veniturile populației fără a alimenta din nou inflația, arată o analiză TradingPlatforms.

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