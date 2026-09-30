Industria și agricultura au redus puternic consumul de apă în România. INS: volumul distribuit a scăzut cu 14,5% în 2025

Publicat 30 sept. 2026, 09:45 Actualizat 30 sept. 2026, 09:48

Volumul total de apă distribuit la nivel național a înregistrat un recul puternic în 2025, potrivit datelor publicate miercuri, 30 septembrie, de Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSSE). Principala cauză a scăderii a fost reducerea cantităților livrate către agricultură, industrie și construcții. În schimb, consumul populației a crescut semnificativ, confirmând tendința de extindere a accesului la rețeaua publică de alimentare cu apă.

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