Rheinmetall, în centrul unui nou scandal: armata germană semnalează întârzieri și probleme la echipamente militare

Armata germană semnalează probleme majore în două proiecte derulate de Rheinmetall. Întârzieri semnificative și deficiențe tehnice au fost identificate atât la vehicule blindate, cât și la avioane militare, potrivit unor documente consultate de o publicație economică germană. În unul dintre cazuri, întârzierile ar ajunge la aproape un an. Situația amintește de problemele reclamate recent semnalate de România. Două sisteme antiaeriene trimise pentru modernizare la Rheinmetall nu au trecut testele de recepție și nu au fost livrate, deși termenul stabilit era luna aprilie, potrivit Realitatea Plus.
Publicația germană Capital a prezentat o serie de documente interne ale agenției de achiziții a Armatei Germane care indică probleme legate de două proiecte de apărare care implică compania Rheinmetall.
Ce probleme au fostr semnalate la doua sisteme de mare importanță pentru Armata germană?
Este vorba despre un sistem de apărare împotriva dronelor și despre un vehicul blindat pe roți, conceput pentru a reduce dependența transportului de trupe de rețeaua feroviară.
Germania a comandat 123 de vehicule blindate pe roți, care urmează să fie fabricate la o uzină Rheinmetall din Australia. Costul total al programului este estimat la 2,7 miliarde de euro. Primele livrări erau programate pentru 2025, însă, potrivit documentelor prezentate de Capital, se estimează o „întârziere de cel puțin 11 luni”, față de termenul prevăzut în contract.
În cazul sistemului antidornă Skyranger, recepția acestora a fost amânată, iar forțele Armate Germane (Bundeswehr) anticipează o întârziere de până la 16 luni în livrare, conform revistei Stern . Astfel, primele vehicule de serie nu se așteaptă să se alăture flotei Bundeswehr până în 2027. Directorul executiv al Rheinmetall a respins aceste speculații, mai scriu jurnaliștii germani.
România a reclamat probleme similare: întârzieri si neconformități tehnice
În luna septembrie 2026, România a semnalat o serie de probleme grave la sistemele antiaeriene pe care le-a trimis la modernizare gigantului german Rheinmetall. Primele două dintre ele, destinate inclusiv luptei împotriva dronelor, au picat testele de recepție și nu au ajuns nici acum în România, deși trebuiau livrate încă din aprilie. Contractul pentru modernizarea celor patru sisteme se ridică la 328 de milioane de euro, iar statul român a început să aplice penalități pentru întârzieri.
Problemele au fost descoperite chiar în momentul în care Armata Română trebuia să recepționeze primele două sisteme antiaeriene modernizate. Potrivit documentelor Ministerului Apărării Naționale, mai multe criterii tehnice prevăzute în contract nu au fost îndeplinite. După modernizare, sistemele trebuiau să fie capabile să intercepteze și să combată drone, elicoptere și avioane, dar și anumite tipuri de rachete.
România a trimis patru astfel de sisteme către compania germană Rheinmetall, care și-a asumat faptul că cerințele tehnice nu au fost îndeplinite. Primele două sisteme ar fi trebuit să fie livrate României pe 15 aprilie, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar recepția nu a fost efectuată.
Situația a fost comentată inclusiv de președintele Nicușor Dan, care a afirmat că astfel de situații se mai întâmplă și că acest contract nu are legătură cu SEAP.