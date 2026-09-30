Pensionarii, la limita puterilor: „Nu am nici de medicamente!”

Pensionarii ies în stradă vineri disperați că pensiile nu le mai ajung pentru medicamente și mâncare. Oamenii spun că au ajuns să renunțe la tratamente, la carne și la haine noi ca să poată supraviețui de la o lună la alta. Pentru mulți dintre ei, pensia nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază, iar tratamentele acestor ajung să fie cumpărate din ce în ce mai greu.
Seniorii ies în stradă
Pensionarii din România spun că au ajuns la limita puterilor și că pensiile nu le mai ajung pentru cheltuielile de bază. Vineri, seniorii anunță proteste, nemulțumiți de situația financiară în care se află. Pentru unii dintre ei, plata medicamentelor, a alimentelor și a facturilor a devenit o adevărată luptă de la o lună la alta.
Mărturiile pensionarilor sunt cutremurătoare. Oamenii spun că sunt nevoiți să aleagă între tratamente și mâncare, iar unii au ajuns să renunțe la medicamente pentru a putea acoperi celelalte cheltuieli.
„Am venit să fac un împrumut”, povestește unul dintre pensionarii aflați într-o situație financiară dificilă.
Un alt senior spune că nu și-a mai permis să își cumpere tratamentul pentru tensiune de aproape trei săptămâni. „Tratamentul de tensiune cred că sunt trei săptămâni de când nu l-am mai luat”, mărturisește acesta.
O altă pensionară spune, cu lacrimi în ochi, că banii nu îi ajung pentru tratamentul de care are nevoie. Situația este cu atât mai dificilă cu cât medicamentele reprezintă o cheltuială lunară care nu poate fi eliminată.
Pensionarii renunță la carne și cumpără tot mai puține alimente
Pentru a reuși să se descurce până la următoarea pensie, unii seniori spun că au redus drastic cheltuielile pentru alimente. Carnea a devenit un produs pe care mulți îl cumpără foarte rar, iar legumele sunt achiziționate în cantități mici.
„Renunț la carne, la verdeață, iau o singură legătură. Fac o ciorbă și mănânc două-trei zile”, este una dintre mărturiile pensionarilor.
După zeci de ani de muncă, oamenii spun că au ajuns să își calculeze fiecare leu și să elimine, pe rând, lucrurile pe care nu le mai consideră absolut necesare.
Hainele și încălțămintea noi sunt, la rândul lor, trecute pe lista cheltuielilor care pot fi amânate.
„Renunț la multe! La haine, la încălțăminte. Trebuie să renunți la ceva, că nu poți să trăiești altfel”, spune un pensionar.
„Cum să trăiesc din 14 milioane?”
Un alt senior vorbește despre dificultățile provocate de pensia pe care o primește și de datoriile acumulate. „Cum, doamnă, să trăiesc din 14 milioane? E bine? Și am și datorie la CAR”, spune pensionarul.
Reprezentanții seniorilor susțin că problemele cu care se confruntă pensionarii sunt tot mai apăsătoare și reclamă faptul că, după o viață de muncă, oamenii nu reușesc să își asigure un trai decent.
Ilie Popa, reprezentant al pensionarilor, vorbește despre situația celor care au muncit aproximativ 40 de ani și care spun acum că veniturile nu le mai permit să facă față tuturor cheltuielilor.
În acest context, pensionarii anunță că vor ieși în stradă vineri pentru a-și exprima nemulțumirile. Seniorii cer ca problemele lor să fie luate în considerare și spun că situația actuală îi obligă să facă alegeri dureroase între medicamente, mâncare și celelalte necesități de zi cu zi.
Pentru mulți dintre pensionarii care vor participa la protest, mesajul este unul simplu: după zeci de ani de muncă, nu vor să ajungă în situația de a alege între tratamentul prescris de medic și o masă.