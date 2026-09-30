Pensionarii, la limita puterilor: „Nu am nici de medicamente!”

Publicat 30 sept. 2026, 08:50 Actualizat 30 sept. 2026, 08:53 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii ies în stradă vineri disperați că pensiile nu le mai ajung pentru medicamente și mâncare. Oamenii spun că au ajuns să renunțe la tratamente, la carne și la haine noi ca să poată supraviețui de la o lună la alta. Pentru mulți dintre ei, pensia nu mai acoperă nici măcar cheltuielile de bază, iar tratamentele acestor ajung să fie cumpărate din ce în ce mai greu.

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