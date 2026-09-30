BNR trage semnalul de alarmă: bugetul trebuie curățat urgent

Publicat 30 sept. 2026, 09:33 Actualizat 30 sept. 2026, 09:37 Sursă Realitatea PLUS

Economia românească trece printr-o perioadă dificilă iar oamenii o duc tot mai greu. Statul are cheltuieli mari, plătește tot mai mult pentru datorii, în timp ce presiunea se simte în buzunarele oamenilor.

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