BNR trage semnalul de alarmă: bugetul trebuie curățat urgent

Economia românească trece printr-o perioadă dificilă iar oamenii o duc tot mai greu. Statul are cheltuieli mari, plătește tot mai mult pentru datorii, în timp ce presiunea se simte în buzunarele oamenilor.
Economia țării, sub presiune. Românii o duc tot mai greu
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, avertizează că problemele economice trebuie ținute sub control, iar cifrele prezentate arată cât de mare este presiunea pe finanțele statului.
Cheltuielile cu dobânzile sunt estimate la 3% din PIB, adică mai mult decât deficitul bugetar către care se încearcă reducerea.
„Că fluctuațiile inerente într-o economie de piață, fluctuațiile inerente ale economiei, trebuie atenuate de politicele macroeconomice, nici de cum alimentate, economia tinde să evalueze pe traiectorii bulversante pentru societate, cu atât mai mult într-un context internațional cu numeroase incertitudini și reașezări geopolitice și economice, așa cum este contextul actual.”, a transmis Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.
Economia merge tot mai greu în România
„Cheltuielile cu dobânzile sunt prevăzute în bugetul actual la 3% din PIB, deci cheltuim cu dobânzile mai mult decât deficitul la care țintim să ajungem.
Bugetul public trebuie curățat de necunoscute și compromisuri.
De exemplu, în planul veniturilor, politica fiscală trebuie să vizeze reducerea consecventă a ghidului de TVA, iar îmbunătățirea cadrului fiscal trebuie să țină cont de avantajul esențial al predictibilității fiscale.”, a anunțat Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR.
„Suntem cam singurul stat în recesiune, dintre toate statele astea care plătesc dobânzi foarte mari.
Suntem veriga slabă și cred că nu există, astăzi, trebuie să fim cinstiți, nu există astăzi niciun fel de soluție la criza politică. Vom primi în față criza datoriilor guvernamentale sau publice fără a avea soluție politică.
Asta e realitatea.”, a afirmat Petrișor Peiu, senator în Comisia pentru buget și finanțe.