România, la un pas de verdictul crucial al S&P. Ce se întâmplă dacă țara e retrogradată la „junk”

Publicat 1 oct. 2026, 12:12 Sursă Realitatea PLUS

Românii sunt tot mai apăsați de scumpiri, taxe și facturi, iar acum vine și verdictul care poate lovi și mai puternic în nivelul de trai. Mai este o singură zi până când experții americani de la Standard and Poors vor decide dacă România rămâne în categoria recomandată pentru investiții sau ajunge la junk, o retrogradare care ar face împrumuturile țării și mai scumpe, fapt care ar genera un nou val de scumpiri și taxe. Specialiștii agenției americane au discutat deja cu oficialii români și au transmis că măsurile pentru reducerea deficitului trebuie să continue. În cel mai grav scenariu, România ar putea ajunge să nu se mai poată împrumuta pentru plățile curente, inclusiv pentru pensii și salarii.

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