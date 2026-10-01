România, la un pas de verdictul crucial al S&P. Ce se întâmplă dacă țara e retrogradată la „junk”

Românii sunt tot mai apăsați de scumpiri, taxe și facturi, iar acum vine și verdictul care poate lovi și mai puternic în nivelul de trai. Mai este o singură zi până când experții americani de la Standard and Poors vor decide dacă România rămâne în categoria recomandată pentru investiții sau ajunge la junk, o retrogradare care ar face împrumuturile țării și mai scumpe, fapt care ar genera un nou val de scumpiri și taxe. Specialiștii agenției americane au discutat deja cu oficialii români și au transmis că măsurile pentru reducerea deficitului trebuie să continue. În cel mai grav scenariu, România ar putea ajunge să nu se mai poată împrumuta pentru plățile curente, inclusiv pentru pensii și salarii.
Raportul S&P Global Ratings ar putea avea un impact important asupra României. Agenția urmează să decidă dacă țara noastră își păstrează perspectiva negativă sau dacă va fi retrogradată la categoria junk. Decizia vine după discuțiile purtate de experții americani cu oficialii români, iar observațiile acestora sunt așteptate cu interes.
Experții financiari atrag atenția că există riscul unei retrogradări la categoria junk, pe fondul instabilității politice din ultimele luni, dar și al situației economice a României.
Ce ar însemna asta pentru țara noastră?
În cazul unei retrogradări la categoria junk, România ar putea ajunge să plătească dobânzi și mai mari pentru împrumuturile contractate.
Pentru împrumuturile pe o perioadă de 10 ani, dobânzile au depășit deja 7,5%, iar experții financiari susțin că acestea ar putea trece de 8% în cazul unei retrogradări. În același timp, cheltuielile cu plata dobânzilor au depășit deja pragul de 40 de miliarde de lei, iar datoria publică este estimată să depășească, în 2027, 63% din produsul intern brut.
Efectele directe asupra românilor
O eventuală retrogradare la categoria junk ar putea pune presiune și asupra cursului leu-euro, dar și asupra bugetului destinat pensiilor și salariilor.
Decizia va fi luată în urma evaluării realizate de experții S&P Global Ratings și va fi reflectată în raportul agenției, care va stabili dacă România își păstrează actualul rating sau va fi retrogradată la categoria junk.