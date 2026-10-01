Starea de alertă energetică, prelungită cu încă 30 de zile. Avertisment privind riscul unei crize de electricitate

Publicat 1 oct. 2026, 10:25 Actualizat 1 oct. 2026, 10:33

România rămâne în stare de alertă încă 30 de zile, după ce autoritățile au constatat că situația energetică și hidrologică se menține la un nivel critic. Decizia a fost adoptată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în contextul scăderii accentuate a debitelor Dunării și al riscurilor care planează asupra funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

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