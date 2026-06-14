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Șoseaua către munte crapă sub roțile șoferilor. Zonă calamitată pe unul dintre cele mai circulate drumuri

Cratere pe DN 10

Cratere pe DN 10

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iun. 2026, 09:43
SursăRealitatea PLUS

Pericol pe unul dintre cele mai importante drumuri care leagă Buzăul de Brașov. Porțiunea de șosea se rupe de la o zi la alta tot mai mult. Autoritățile au declarat zona calamitată, iar specialiștii avertizează că terenul continuă să se miște.

Ploile au rupt DN 10. Alunecarea de teren înghite șoseaua

Traficul pe DN10, în localitatea Siriu, se desfășoară în condiții speciale după ce o alunecare de teren a afectat grav una dintre benzile de circulație. Zona este monitorizată permanent, iar șoferii sunt nevoiți să circule alternativ, pe un singur fir.

Specialiștii spun că problema este una complexă. Infiltrațiile masive de apă și existența unor izvoare subterane au slăbit structura terenului de sub carosabil și au favorizat apariția surpării.

Din acest motiv, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a declarat oficial perimetrul drept zonă calamitată. Între timp, autoritățile au realizat expertize pentru a stabili exact cauzele fenomenului și soluțiile necesare pentru stabilizarea terenului.

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