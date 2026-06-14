Șoseaua către munte crapă sub roțile șoferilor. Zonă calamitată pe unul dintre cele mai circulate drumuri

Publicat 14 iun. 2026, 09:43 Sursă Realitatea PLUS

Pericol pe unul dintre cele mai importante drumuri care leagă Buzăul de Brașov. Porțiunea de șosea se rupe de la o zi la alta tot mai mult. Autoritățile au declarat zona calamitată, iar specialiștii avertizează că terenul continuă să se miște.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cratere pe sosea