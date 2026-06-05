Ploile torențiale afectează alimentarea cu apă în Prahova. Restricții și întreruperi în mai multe localități din județ

Sursă: Realitatea.net

Precipitațiile abundente din ultimele zile au creat probleme majore în sistemul de alimentare cu apă din județul Prahova. Mai multe localități se confruntă cu dificultăți în furnizarea apei potabile, după ce ploile au afectat stațiile de tratare și sursele de captare utilizate de operatorul regional.

Autoritățile și reprezentanții companiei de apă monitorizează permanent situația, însă reluarea completă a serviciilor depinde de evoluția condițiilor meteorologice și de revenirea parametrilor tehnici la valori normale.

Presiune redusă la apă în municipiul Câmpina

Una dintre cele mai afectate zone este municipiul Câmpina, unde ploile puternice au determinat creșterea semnificativă a turbidității apei brute care ajunge la stația de tratare.

Pentru a menține siguranța procesului de tratare și pentru a asigura calitatea apei distribuite către populație, operatorul HIDRO PRAHOVA a decis reducerea presiunii în rețeaua de alimentare.

Ca urmare, locuitorii din anumite cartiere pot întâmpina fluctuații ale debitului sau chiar lipsa temporară a apei, în special în zonele situate la altitudini mai ridicate și la extremitățile rețelei de distribuție.

Alimentarea cu apă, oprită în Slănic, Izvoarele și Schiulești

Probleme și mai grave au fost raportate în orașul Slănic și în localitățile Izvoarele și Schiulești, unde furnizarea apei potabile a fost suspendată complet.

Măsura a fost luată după ce captările de apă care alimentează zona au fost afectate de colmatare, fenomen produs în urma cantităților mari de precipitații căzute în ultimele zile.

Inițial a fost afectată captarea Crasna, iar ulterior și captarea Ștefești a devenit nefuncțională din cauza acumulării de aluviuni și materiale transportate de viituri.

Autoritățile nu pot estima când va fi reluat serviciul

Reprezentanții operatorului regional de apă au precizat că reluarea alimentării depinde de stabilizarea vremii și de lucrările necesare pentru decolmatarea surselor afectate.

În acest moment, nu există un termen clar pentru revenirea la programul normal de furnizare a apei potabile, situația fiind influențată direct de condițiile meteorologice din teren.

Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru consum și uz casnic și să urmărească anunțurile oficiale privind evoluția intervențiilor.

Fenomenele meteo extreme pun presiune pe infrastructura de apă

Specialiștii atrag atenția că episoadele de ploi torențiale și viituri devin tot mai frecvente și generează dificultăți semnificative pentru infrastructura de alimentare cu apă.

Creșterea turbidității în sursele de captare și colmatarea instalațiilor reprezintă unele dintre cele mai comune efecte ale fenomenelor meteorologice extreme, care pot conduce la restricții temporare sau chiar la întreruperea serviciilor esențiale.

Autoritățile locale și operatorul de apă continuă monitorizarea situației din județul Prahova și anunță că vor informa populația imediat ce vor exista date privind reluarea normală a alimentării cu apă în localitățile afectate.