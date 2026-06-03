Cod Galben de inundații și viituri în șase județe din România. Râurile riscă să iasă din matcă în orele următoare

Sursă: Realitatea.net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații valabil în mai multe județe din vestul și sud-vestul României. Avertizarea intră în vigoare miercuri, 3 iunie, la ora 20:00, și rămâne valabilă până joi, 4 iunie, la ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, avertizarea a fost emisă pe baza situației hidrometeorologice actuale și a prognozei pentru următoarele 24 de ore. Codul galben vizează sectoare de râuri din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți. Printre bazinele hidrografice incluse în avertizare se numără Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu. Specialiștii avertizează că, în intervalul de valabilitate al codului galben, există risc de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie.

Sunt posibile viituri rapide și inundații locale

Potrivit INHGA, în zonele vizate se pot produce viituri rapide pe râurile mici, creșteri de debite și niveluri ale apelor, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Hidrologii nu exclud nici apariția unor inundații locale, mai ales în zonele unde vor cădea cantități importante de apă într-un timp scurt.

Autoritățile le recomandă oamenilor din zonele afectate să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze râurile prin vaduri sau poduri improvizate. De asemenea, populația este sfătuită să evite staționarea în zonele cu risc de inundații și să verifice șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea apelor. Locuitorii din zonele expuse sunt îndemnați să ia măsuri pentru protejarea gospodăriilor și bunurilor și să urmărească permanent informațiile transmise de autorități. INHGA precizează că prognoza hidrologică poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor meteo și hidrologice.