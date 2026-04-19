Podul este plin de rugină și de desene abstracte și riscă să se prăbușească în orice moment. În plus, reprezintă un real pericol pentru trecători.

Podul Ferdinand, monument istoric, în paragină

Vechiul pod peste râul Jiu, declarat monument istoric, a ajuns o ruină. De câțiva ani este în stare avansată de degradare, iar localnicii din Târgu Jiu se plâng că nimeni nu intervine.

Podul a fost construit între anii 1894 și 1895. În 2021, autoritățile locale anunțau restaurarea lui, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat.