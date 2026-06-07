Sursă: Realitate Plus

Avocatul și europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză băncile de practică de tip cartel după ce Consiliul Concurenței a descoperit că au manipulat indicele ROBOR, astfel încât românii au plătit rate mărite artificial. În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Piperea a precizat că cei aflați în această situație își pot recupera în instanță banii.

eorge Piperea a afirmat că românii care au scos sume uriașe din buzunar își pot recupera paguba în instanță. Termenul tehnic utilizat de Consiliul Concurenței este „manipularea ROBOR-ului” și, respectiv, „practică cartelară”.

"Este doar, cum să-i spun, ca și când am juca un fel de poker. Ca și când am juca un fel de poker, și nu un poker adevărat, pe cărți în mână și pe bani pe masă, ci un fel de poker din ăsta, așa, ca să învățăm cum se joacă pokerul. Ăsta este ROBOR", a explicat avocatul.

De asemena, Piperea a afirmat că pentru românii care se vor adres ainstanțelor pentru recuperea preijidciuului, solușia ar putea, teoeteric, să fie foarte rapidă, tocmqai datorită constațtii faucte de isntitușiiel de control.

"Dacă acest Consiliu al Concurenței a stabilit că este practică anticoncurențială și tu, ca pagubit, afirmi că acest prejudiciu pe care ți l-a cauzat banca este din cauza acestei practici anticoncurențiale, nu mai ai nevoie să mai demonstrezi nimic".