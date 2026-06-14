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Actual· 1 min citire
Cine este Adrian Veștea, liderul PNL desemnat să formeze guvernul?
Adrian Veșea (PNL), premier desemnat
Adrian Veștea, unul dintre prim-viceperședinții PNL și un veteran al partidului, a fost ministru al Dezvoltării și actualmente președinte al CJ Brașov.
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