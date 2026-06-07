Papa Leon al XIV-lea, slujbă impresionantă la Madrid, în fața a circa un milion de credincioși – LIVE VIDEO

Sursă: realitatea.net

Slujbă impresionantă ținută de Papa Leon în aer liber în capitala Spaniei, Madrid, cu sute de mii de oameni prezenți. Printre aceștia și Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia. Este a doua zi a vizitei de stat de o săptămână a Suveranului Pontif.

Credincioșii s-au adunat deja în Plaza de Cibeles, unde va fi săvârșită Sfânta Liturghie, după ce sâmbătă, peste un milion de oameni au venit să-l vadă pe Suveranul Pontif și să primească binecuvântarea.

Și la slujba de duminică așteptate peste un milion de credincioși, în condițiile în care, oficial, sunt luațoi în evidență 600.000 de pelerini idn întreaga lume.

Zeci de licee, terenuri de sport în aer liber sau în sală și clădiri ale primăriei s-au transformat în acest moment special în unități de cazare, potrivit RRA.