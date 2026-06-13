Zbor de coșmar transformat în misiune de salvare. Cum a aterizat un avion lovit de trăsnet în plină furtună VIDEO

Momente de panică extremă la bordul unui Airbus A330-200 aparținând companiei SriLankan Airlines, forțat să aterizeze de urgență la scurt timp după decolare. Aeronava, care efectua o cursă pe ruta Colombo – Sydney cu 207 pasageri la bord, a fost lovită în plin de un fulger care a izbit direct unul dintre motoare. Potrivit publicației Times of India, incidentul aviatic a declanșat momente de coșmar pentru clienții aflați în aeronav[, înainte ca piloții să readucă aparatul în siguranță la sol.
Imagini dramatice, surprinse de pasageri și publicate rapid în presa internațională și pe rețelele de socializare, au surprins dimensiunea incidentului aviatic prin care a trecut o aeronavă Airbus A330-200 a companiei SriLankan Airlines. În clipurile video se poate observa cum scântei violente ies dintr-unul dintre motoarele aparatului de zbor, porțiune care a fost sever avariată în urma impactului cu un fulger.
Evenimentul a declanșat o panică generalizată în rândul celor 207 pasageri aflați la bord. În ciuda tensiunii extreme din cabină, piloții au reacționat exemplar și au luat imediat decizia de a întoarce aeronava pe aeroportul de plecare din Colombo, ca măsură de precauție. Din fericire, manevrele de control au reușit, iar avionul a aterizat în deplină siguranță. Conform primelor informații oficiale, nicio persoană nu a fost rănită, pasagerii și membrii echipajului scăpând doar cu o sperietură groaznică.
Reacția oficială a autorităților: A fost deschisă o anchetă aviatică
Reprezentanții aviației civile au confirmat că incidentul s-a produs în timp ce aeronava de linie se afla încă în spațiul aerian srilankez, la scurt timp după decolare. Autoritățile din Sri Lanka au demarat imediat o anchetă oficială pentru a evalua circumstanțele exacte ale impactului și pentru a verifica starea tehnică a motorului distrus.
„Aeronava s-a întors în deplină siguranță pe Aeroportul Internațional Bandaranaike din Colombo. Protocolul de urgență a fost activat instantaneu, iar echipele de intervenție de la sol au fost pregătite pentru asistență”, au transmis oficialii Autorității Aviației Civile din Sri Lanka.
Cât de periculoase sunt fulgerele pentru avioanele moderne?
Deși incidentul a provocat un șoc uriaș în rândul pasagerilor, specialiștii în siguranță aeronautică amintesc că astfel de fenomene nu sunt complet neobișnuite. Statisticile și estimările oficiale arată că un avion de linie este lovit de trăsnet, în medie, aproximativ o dată pe an în timpul serviciului său comercial.
În marea majoritate a cazurilor, structura și infrastructura navelor moderne sunt proiectate special pentru a face față descărcărilor electrice. Avioanele sunt dotate cu sisteme de ecranare și protecție care permit curentului electric să alunece pe fuzelaj și să se descarce în atmosferă, permițând de cele mai multe ori ca zborul să continue în siguranță. Totuși, în cazul de față, poziția nefericită a impactului direct în zona motorului a impus aterizarea de urgență pentru a elimina orice risc catastrofal.