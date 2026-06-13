Zbor de coșmar transformat în misiune de salvare. Cum a aterizat un avion lovit de trăsnet în plină furtună VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 22:42

Momente de panică extremă la bordul unui Airbus A330-200 aparținând companiei SriLankan Airlines, forțat să aterizeze de urgență la scurt timp după decolare. Aeronava, care efectua o cursă pe ruta Colombo – Sydney cu 207 pasageri la bord, a fost lovită în plin de un fulger care a izbit direct unul dintre motoare. Potrivit publicației Times of India, incidentul aviatic a declanșat momente de coșmar pentru clienții aflați în aeronav[, înainte ca piloții să readucă aparatul în siguranță la sol.

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