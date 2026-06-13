Diana Șoșoacă, în mijlocul unui nou scandal: Dosare penale și amenzi în masă după „Marșul Normalității” VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 23:01

Dosare penale și amenzi în masă după „Marșul Normalității”, la care a participat și Diana Șoșoacă. Autoritățile au trecut la măsuri dure după ce adunarea publică a fost folosită de unii manifestanți pentru a propaga lozinci fasciste și pentru a glorifica personaje istorice vinovate de genocid și crime contra umanității.

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