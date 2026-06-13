Diana Șoșoacă, în mijlocul unui nou scandal: Dosare penale și amenzi în masă după „Marșul Normalității” VIDEO

Dosare penale și amenzi în masă după „Marșul Normalității”, la care a participat și Diana Șoșoacă. Autoritățile au trecut la măsuri dure după ce adunarea publică a fost folosită de unii manifestanți pentru a propaga lozinci fasciste și pentru a glorifica personaje istorice vinovate de genocid și crime contra umanității.
Ediția din acest an a „Marșului Normalității”, o manifestație organizată în mod tradițional de Asociația Noua Dreaptă, s-a desfășurat într-un climat de maximă vigilență. Anul acesta, evenimentul a fost sprijinit activ și de Partidul S.O.S. România, atrăgând în stradă lideri cunoscuți ai formațiunii. Deși forțele de ordine au fost prezente pe traseu pentru a asigura un climat de siguranță publică și pentru a monitoriza respectarea legii, evenimentul a fost marcat de derapaje grave.
În timpul procesiunii, jandarmii au identificat mai multe episoade în care unii dintre participanți au scandat și au promovat în spațiul public lozinci cu caracter radical, susceptibile de a încălca grav legislația națională în vigoare. Forțele de ordine au intervenit discret pentru a nu escalada violențele, însă au documentat riguros faptele.
Ce riscă organizatorii și participanții: Legislația anti-extremistă, pusă în aplicare
Reacția autorităților a fost fermă imediat după încheierea manifestației. Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a anunțat că a întocmit actele premergătoare și a sesizat oficial organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere a celor vinovați.
„Jandarmii au întocmit actele procedurale prevăzute de lege și au sesizat organele competente, în conformitate cu prevederile articolului 5 din O.U.G. nr. 31 din 2002. Aceasta reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”, a transmis oficial Jandarmeria Capitalei.
Persoanele identificate riscă pedepse aspre cu închisoarea, în condițiile în care promovarea unor astfel de simboluri sau ideologii este strict interzisă pe teritoriul României.
Contramanifestație în Capitală: Diana Șoșoacă și Dan Diaconescu au mărșăluit în aceeași zi cu „Bucharest Pride”
Adunarea publică de sâmbătă a căpătat o greutate politică sporită prin prezența eurodeputatei Diana Șoșoacă, președinta SOS România, dar și a omului de televiziune Dan Diaconescu, ambii veniți să susțină public valorile familiei tradiționale și să protesteze împotriva parteneriatelor civile.
Evenimentul organizat de Noua Dreaptă și SOS România a fost programat strategic ca o contramanifestație, având loc pe străzile Bucureștiului în aceeași zi în care comunitatea LGBT și susținătorii acesteia participau la marșul anual „Bucharest Pride”. În ciuda suprapunerii celor două evenimente cu viziuni diametral opuse, dispozitivele masive de jandarmi au reușit să împiedice orice contact direct între cele două grupuri de manifestanți.