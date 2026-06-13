Donald Trump a făcut anunțul. Când va fi semnat acordul de pace între Statele Unite și Iran

Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un acord istoric. Președintele american Donald Trump a anunțat că documentul va fi parafat duminică și a garantat că noua înțelegere va bloca definitiv orice tentativă a Teheranului de a dezvolta arme nucleare.
Donald Trump anunță un acord istoric cu Iranul: „Este un zid împotriva armei nucleare”
O schimbare radicală de paradigmă pe scena geopolitică mondială se prefigurează la orizont. Într-un mesaj publicat sâmbătă seară pe rețeaua Truth Social, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul și Teheranul sunt pe cale să semneze duminică un acord crucial. Liderul de la Casa Albă a ținut să compare această nouă înțelegere cu Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune (JCPOA), tratatul negociat în timpul administrației lui Barack Obama, pe care Trump l-a criticat în termeni extrem de duri.
În viziunea sa, vechiul pact de pe vremea lui Obama a fost doar „un drum ușor, frumos și lin către o armă nucleară” pe care regimul iranian ar fi deținut-o deja de șase ani. În schimb, noul document promovat de actuala administrație reprezintă „exact opusul” și va funcționa ca un baraj de netrecut. Trump a garantat că Iranul nu mai dorește și nici nu va mai putea obține vreodată o armă atomică, indiferent dacă ar încerca să o cumpere, să o dezvolte sau să o procure sub orice altă formă.
Strâmtoarea Ormuz va fi deblocată, însă Teheranul îndeamnă la prudență
Dincolo de dosarul nuclear, viitorul acord promite să aducă beneficii economice și logistice imediate la nivel global. Președintele american a subliniat că, imediat după semnarea oficială a documentului programată pentru duminică, Strâmtoarea Ormuz – una dintre cele mai importante și disputate rute maritime pentru transportul de petrol din lume – va fi deschisă fără restricții pentru toate statele.
Cu toate acestea, optimismul debordant de la Washington este privit cu o nuanță de prudență în capitala Iranului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a nuanțat declarațiile liderului american, precizând că parafarea documentelor nu va avea loc chiar „mâine”. Totuși, oficialul de la Teheran a lăsat ușa deschisă negocierilor, admițând că o semnare oficială în zilele următoare rămâne o posibilitate foarte reală.
Fără bani trimiși Teheranului: Planul secret pentru distrugerea „prafului nuclear”
Donald Trump a evidențiat că actualele relații dintre SUA și Iran sunt semnificativ mai bune și complet diferite față de cele din timpul mandatelor predecesorilor săi. O diferență majoră pe care președintele a ținut să o scoată în evidență este faptul că, spre deosebire de epoca Obama, noua înțelegere nu implică sub nicio formă transferuri masive de fonduri cash către conturile Iranului.
Mai mult, liderul de la Casa Albă a dezvăluit detalii spectaculoase din culisele strategiei americane, menționând rolul crucial pe care bombardierele invizibile B-2 l-au avut deja în operațiunile împotriva infrastructurii militare iraniene. Trump a explicat că deșeurile și materialele radioactive vor fi securizate în totalitate. „La momentul potrivit, când totul va fi calm, vom merge și vom prelua praful nuclear, îngropat adânc sub munții de granit, și îl vom neutraliza și distruge”, a detaliat președintele american.
În încheierea mesajului său, Donald Trump s-a arătat încrezător că întregul proces de tranziție se va finaliza rapid, ușor și fără turbulențe. Cu toate acestea, liderul american nu a ezitat să transmită și un avertisment voalat regimului de la Teheran, amintind că, în cazul în care negocierile de ultim moment vor eșua, Statele Unite au pregătită „alternativa supremă”.