Donald Trump a făcut anunțul. Când va fi semnat acordul de pace între Statele Unite și Iran

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 21:45

Statele Unite și Iranul sunt pe cale să semneze un acord istoric. Președintele american Donald Trump a anunțat că documentul va fi parafat duminică și a garantat că noua înțelegere va bloca definitiv orice tentativă a Teheranului de a dezvolta arme nucleare.

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