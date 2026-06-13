Summitul G7, păzit ca o bază militară. Armata a intrat în alertă maximă înainte de reuniune

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 21:08

Geneva se transformă într-o adevărată fortăreață cu doar câteva zile înainte de Summitul G7. De teama unor noi violențe de stradă, comercianții au început deja să își baricadeze vitrinele magazinelor cu plăci masive de protecție. Mobilizarea forțelor de ordine este una istorică, autoritățile încercând să evite cu orice preț scenariul de coșmar din anii trecuți, când protestatarii au devastat centrul orașului.

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