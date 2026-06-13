Summitul G7, păzit ca o bază militară. Armata a intrat în alertă maximă înainte de reuniune

Geneva se transformă într-o adevărată fortăreață cu doar câteva zile înainte de Summitul G7. De teama unor noi violențe de stradă, comercianții au început deja să își baricadeze vitrinele magazinelor cu plăci masive de protecție. Mobilizarea forțelor de ordine este una istorică, autoritățile încercând să evite cu orice preț scenariul de coșmar din anii trecuți, când protestatarii au devastat centrul orașului.
Pregătiri febrile și măsuri de securitate fără precedent în Elveția și Franța, cu doar câteva zile înainte de debutul Summitului G7, programat să se desfășoare între 15 și 17 iunie. Orașul Geneva s-a transformat parțial într-un șantier al apărării: proprietarii de spații comerciale au început deja să monteze de urgență plăci masive de protecție pe vitrine și geamuri. Comercianții încearcă astfel să își salveze afacerile de furia protestatarilor, după experiențele dramatice din anii trecuți, când manifestațiile s-au lăsat cu vandalism și distrugeri masive în centrul orașului.
În plus, atmosfera de alertă a schimbat complet ritmul comunității. Locuitorii au fost sfătuiți oficial de către autorități să își ia măsuri stricte de precauție și, pe cât posibil, să lucreze de acasă în zilele următoare pentru a evita blocajele și eventualele incidente stradale. Pentru a veni în sprijinul economiei locale, Guvernul din Geneva a înființat deja un fond de urgență de peste 7 milioane de dolari, destinat despăgubirii firmelor care ar putea suferi pagube în timpul protestelor.
Armata pe străzi și granițe blocate: Cooperare militară istorică între Franța și Elveția
Pentru a garanta siguranța celor mai influenți lideri ai planetei, Franța și Elveția au semnat un acord de cooperare militară extrem de riguros. Guvernul elvețian a mobilizat aproximativ 4.000 de militari care vor patrula alături de forțele de poliție. Armata va impune restricții severe în spațiul aerian, va intensifica controalele în trafic și va monitoriza punctele cheie. Măsurile radicale au lovit direct și infrastructura de transport: din cele 35 de puncte de trecere a frontierei terestre dintre cele două țări, doar 7 au mai rămas operaționale în această perioadă.
De cealaltă parte a graniței, mobilizarea ordonată de Paris este de-a dreptul impresionantă. Peste 13.000 de polițiști și jandarmi francezi vor fi dislocați pentru a bloca și proteja perimetrul în care se va desfășura conferința. De asemenea, dispozitivul de control de la frontieră a fost suplimentat într-un mod spectaculos, crescând de la numărul obișnuit de 60 de agenți la peste 800 de cadre active.
Apel comun pentru pace lansat de Biserica Catolică către liderii G7
În timp ce marile orașe se pregătesc de un posibil asediu, în plan spiritual s-a simțit nevoia unei intervenții profunde. Cu doar trei zile înainte de summit, președinții conferințelor episcopale din țările membre G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și Statele Unite – au lansat un apel comun de o importanță deosebită.
Bisericile catolice au cerut liderilor politici să folosească această reuniune pentru a construi punți solide destinate păcii, dreptății și demnității umane. Înalții prelați au ținut să reamintească faptul că acest grup poartă o responsabilitate uriașă pentru binele comun global, iar deciziile luate la acest nivel au consecințe directe asupra stabilității internaționale și a viitorului noilor generații.
Transmisiuni oră de oră, în direct de la Summit: Realitatea PLUS, singura televiziune românească acreditată
Evenimentul politic al anului va putea fi urmărit în detaliu și în România. Jurnalistul Realitatea PLUS, Anamaria Păcuraru, este singurul corespondent român acreditat oficial la acest summit de importanță mondială. Postul nostru de televiziune va transmite în direct, oră de oră, toate deciziile, culisele și dezbaterile de la cel mai puternic și influent for politic al planetei, oferind telespectatorilor informații de la fața locului, din mijlocul evenimentelor care vor dicta direcția geopoliticii globale.