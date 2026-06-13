Mineriada din 13–15 iunie 1990. Atacul asupra democrației și rănile nevindecate ale Bucureștiului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 20:10

La doar jumătate de an de la căderea sângeroasă a regimului comunist în decembrie 1989, România spera să pășească definitiv pe drumul democrației și al libertății de exprimare. Cu toate acestea, mijlocul lunii iunie 1990 avea să aducă în Capitală cel mai violent, polarizant și traumatizant episod din istoria postdecembristă: a treia Mineriadă. Timp de trei zile, Bucureștiul a devenit teatrul unor violențe de o cruzime extremă, orchestrate de puterea politică nou-instalată împotriva societății civile, a studenților și a opoziției democratice.

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