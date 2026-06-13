Mii de protestatari pe străzile Franței. Mobilizare masivă împotriva noii legi care interzice distracția

Mobilizare masivă pe străzile din Paris și Bordeaux, unde mii de tineri au ieșit în stradă pentru a-și apăra dreptul la distracție. Protestatarii acuză un nou proiect de lege controversat care, sub pretextul reglementării, ar putea interzice definitiv petrecerile libere și festivalurile underground din Franța, punând în pericol întreaga cultură urbană.
Străzile din Paris și Bordeaux au devenit sâmbătă scena unor manifestații neobișnuite, dar de o amploare impresionantă. Potrivit agenției AFP, mii de tineri s-au mobilizat în cadrul unui protest de masă pentru a-și apăra dreptul la „petreceri libere” (free parties). În capitala franceză, protestatarii au pornit din Place Stalingrad și au mărșăluit în spatele a aproximativ zece camioane dotate cu sisteme de sunet uriașe. Într-o atmosferă relaxată, dar fermă, bulevarde întregi au vibrat pe ritmuri de muzică techno, trance și electro, unind sub aceeași cauză fani ai culturii rave și susținători ai mișcărilor underground.
Pancartele afișate au taxat dur intențiile autorităților, purtând mesaje precum „Rave-urile noastre sunt reale” sau „Violatorii la închisoare, nu rave-urile”. Manifestanții acuză clasa politică de o dorință excesivă de control. „Ceea ce îi deranjează cu adevărat este faptul că statul și guvernul nu au control asupra acestor spații autogestionate”, a explicat unul dintre participanții la marșul din Paris.
Revolta nu s-a limitat doar la capitală. În Bordeaux, prefectura locală a confirmat prezența a peste 2.500 de petrecăreți care au ieșit în stradă cu revendicări identice. Vorbind sub protecția anonimatului, una dintre organizatoarele mișcării a explicat că fenomenul rave este complet neînțeles și parțial demonizat de autorități.
„Am venit să apărăm o întreagă cultură. Realitatea din teren este complet diferită de ceea ce se prezintă în mass-media în ceea ce privește pericolul sau curățenia. La evenimentele noastre ne gândim constant la siguranță și la managementul deșeurilor. Nu am organizat niciodată o petrecere care să fi mers prost. Pe guvernanți îi deranjează de fapt că totul este gratuit. Noi luptăm pentru libertate, iar acest lucru este cu atât mai important în contextul social actual”, a declarat aceasta pentru AFP.
Această mobilizare masivă, coordonată de grupurile de susținere a partidelor libere, nu este un incident izolat. Ea reprezintă apogeul unui val de demonstrații similare care au cuprins întreaga Franță încă de la sfârșitul lunii mai.
Ce conține controversatul proiect de lege „Ripost”: Închisoare și amenzi uriașe pentru tineri
Sursa acestei revolte colective este proiectul de lege „Ripost”. Inițiativa legislativă, care a fost deja adoptată de Senatul francez și urmează să intre în dezbatere în Adunarea Națională, propune o înăsprire drastică și fără precedent a sancțiunilor pentru evenimentele muzicale nedeclarate.
Dacă actul normativ va intra în vigoare, consecințele pentru comunitatea underground vor fi severe:
Pentru organizatori: Riscul unor pedepse de până la 2 ani de închisoare și amenzi usturătoare de 30.000 de euro.
Pentru participanți: Riscul de a petrece până la 6 luni în spatele gratiilor, plus o amendă de 7.500 de euro.
Pragul de alertă: Noua lege reduce pragul obligatoriu de înregistrare a evenimentelor la prefectură de la 500 de persoane, cum este în prezent, la doar 250 de participanți, o măsură care, în opinia protestatarilor, va sufoca definitiv libertatea de întrunire și exprimare artistică.