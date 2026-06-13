Mii de protestatari pe străzile Franței. Mobilizare masivă împotriva noii legi care interzice distracția

Scris de Iulian Budusan Publicat: 13 iun. 2026, 22:03

Mobilizare masivă pe străzile din Paris și Bordeaux, unde mii de tineri au ieșit în stradă pentru a-și apăra dreptul la distracție. Protestatarii acuză un nou proiect de lege controversat care, sub pretextul reglementării, ar putea interzice definitiv petrecerile libere și festivalurile underground din Franța, punând în pericol întreaga cultură urbană.

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