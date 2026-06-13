Ilie Bolojan s-a dus la Țiganca, la mânăstire, ca să comemoreze eroii României din Moldova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iun. 2026, 23:27

Mănăstirea Eroilor Români de la Țiganca, un loc marcat de una dintre cele mai sângeroase pagini ale istoriei noastre, a fost sâmbătă scena unei noi vizite de protocol. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a trecut Prutul pentru a depune o coroană de flori în memoria soldaților români care și-au jertfit viața pe aceste meleaguri în vara anului 1941.

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