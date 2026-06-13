Ilie Bolojan s-a dus la Țiganca, la mânăstire, ca să comemoreze eroii României din Moldova

Mănăstirea Eroilor Români de la Țiganca, un loc marcat de una dintre cele mai sângeroase pagini ale istoriei noastre, a fost sâmbătă scena unei noi vizite de protocol. Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a trecut Prutul pentru a depune o coroană de flori în memoria soldaților români care și-au jertfit viața pe aceste meleaguri în vara anului 1941.
Deși evenimentul s-a înscris în tiparul clasic al discursurilor despre „recunoștință, demnitate națională și păstrarea memoriei vii”, realitatea din teren arată că legătura dintre București și comunitățile din Republica Moldova rămâne adesea captivă acestor gesturi pur simbolice. Cimitirul de Onoare de la Țiganca, deși cu o încărcătură spirituală uriașă pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului, tinde să devină o oprire obligatorie în agenda oficialilor doar la momente aniversare sau electorale.
Slujbe oficiale și discursuri repetitive la mormintele ostașilor
Ceremonia a urmat formatul binecunoscut: o slujbă de pomenire oficiată de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, urmată de obișnuitele plecări de frunți în fața sacrificiului pentru „neam, credință și România Mare”.
„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istorie”, a sunat mesajul standard transmis cu această ocazie.
Totuși, dincolo de retorica solemnă de la marginea cimitirului, rămâne întrebarea în ce măsură aceste discursuri mai reușesc să treacă dincolo de zidurile bisericii și să se traducă în strategii concrete de sprijin educațional și cultural pentru tinerii din regiune, care cunosc din ce în ce mai puțin adevărul istoric despre anul 1941.
Planuri mari pe hârtie: Mănăstirea Eroilor, transformată în „centru cultural” doar cu promisiuni
Agenda premierului a inclus și o vizită la ansamblul monahal, unde i-au fost prezentate proiectele aflate în desfășurare. Oficialii promit, din nou, că mănăstirea va fi transformată într-un „important centru de spiritualitate, cultură și memorie românească în sudul Basarabiei”.
Deși prezența șefului Executivului este promovată ca o „reconfirmare a sprijinului pe care statul român îl acordă Basarabiei”, comunitățile locale s-au obișnuit deja cu proiecte care trenează ani de zile din cauza birocrației de pe ambele maluri ale râului. Rămâne de văzut dacă vizita lui Ilie Bolojan va accelera finanțările pentru complexul de la Țiganca sau dacă planurile prezentate sâmbătă vor rămâne, pentru încă o perioadă lungă, doar machete frumoase folosite drept decor pentru fotografiile oficiale.