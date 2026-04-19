Conflict degenerat în violență, pe o stradă din Tișăuți

Un incident grav a avut loc în satul Tișăuți, aparținând de comuna Ipotești, unde un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore după ce a atacat un consătean cu un cutter, provocându-i răni în zona feței.

Potrivit informațiilor preliminare, conflictul dintre cei doi ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool.

De la bar, la ceartă în stația de autobuz

Cei implicați, împreună cu alte persoane din localitate, ar fi consumat băuturi alcoolice într-un bar din zonă. La scurt timp după plecare, tensiunile au escaladat, iar cei doi bărbați s-au luat la ceartă într-o stație de autobuz din apropierea locuinței victimei.

Martorii spun că schimbul de replici a devenit rapid agresiv, însă conflictul nu s-a oprit acolo.

După altercație, unul dintre bărbați s-a deplasat la domiciliu, de unde a luat un cutter, revenind ulterior cu intenția de a se răzbuna. Acesta și-a găsit consăteanul pe stradă și l-a atacat, provocându-i tăieturi în zona feței.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar polițiștii au intervenit de urgență la fața locului.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, iar agresorul a fost reținut pentru 24 de ore. Urmează ca procurorii să stabilească dacă vor dispune măsuri preventive suplimentare.