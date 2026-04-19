„Operațiunea Bear Claw”: cum a fost pusă la punct înșelătoria

Potrivit autorităților, suspecții au orchestrat așa-numita „Operațiunea Bear Claw”, în cadrul căreia au simulat atacuri ale unui urs asupra unor vehicule de lux, inclusiv un Rolls-Royce și două modele Mercedes-Benz.

Pentru a face scenariul credibil, o persoană s-a îmbrăcat într-un costum de urs și a provocat distrugeri în interiorul mașinilor. Ulterior, grupul a depus cereri de despăgubire către companiile de asigurări, solicitând aproape 142.000 de dolari.

Dovezi video și suspiciuni

Anchetatorii au descoperit că suspecții au trimis mai multe înregistrări video realizate în zona Munții San Bernardino, în care apărea un presupus urs care se mișca în interiorul autoturismelor.

Cu toate acestea, analiza imaginilor a ridicat suspiciuni. Un specialist din cadrul Departamentul de Pescuit și Faună Sălbatică din California a concluzionat că nu era vorba despre un animal real, ci despre o persoană costumată.

Descoperirea costumului și condamnările

În urma unei percheziții, anchetatorii au găsit costumul de urs în locuința suspecților, confirmând astfel frauda.

Cei trei inculpați - doi bărbați din zona Los Angeles și o femeie - nu au contestat acuzațiile de fraudă gravă. Instanța a decis ca aceștia să execute o formă de detenție în weekend, urmată de perioadă de probă. De asemenea, doi dintre ei au fost obligați să plătească despăgubiri de peste 50.000 de dolari.

Un al patrulea suspect urmează să fie audiat în instanță în luna septembrie.

Cazul a atras atenția și din cauza contextului real din California, unde urșii sunt o prezență tot mai frecventă în zonele locuite. De la Lacul Tahoe până la suburbii din apropierea Los Angelesului, animalele sălbatice caută hrană în gospodării, ajungând uneori chiar în locuințe, piscine sau jacuzzi-uri.