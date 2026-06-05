Călin Matieș: „Cum este posibil ca explicațiile oficiale să vină din Ucraina, în timp ce Radu Miruță și Oana Țoiu nu găsesc de cuviință să se adreseze propriilor cetățeni?”

Sursă: Realitatea.Net

Deputatul AUR Călin Matieș acuză Guvernul de lipsă de transparență și reacție după explozia dronei în Portul Constanța. Acesta critică tăcerea miniștrilor Apărării și Externelor și cere explicații urgente privind informațiile pe care autoritățile române le-ar fi primit înainte de incident.

„O dronă maritimă explodează în Portul Constanța, la aproximativ 50 de metri de infrastructură energetică strategică, iar ministrul Apărării, Radu Miruță, și ministrul de Externe, Oana Țoiu, aleg să dispară exact în momentul în care românii așteaptă explicații.

Ministerul de Externe al Ucrainei afirmă că drona care a explodat astăzi în Portul Constanța aparținea forțelor navale ucrainene, că și-a pierdut controlul în urma bruiajului și că autoritățile române au fost informate în timp util. Dacă lucrurile stau așa, atunci întrebările sunt cu atât mai grave.

Cum este posibil ca explicațiile oficiale să vină din Ucraina, în timp ce Radu Miruță și Oana Țoiu nu găsesc de cuviință să se adreseze propriilor cetățeni?

Vorbim despre o dronă care a explodat la câteva zeci de metri de terminalul petrolier al Portului Constanța. Vorbim despre infrastructură strategică, despre securitatea României. Nu despre un incident minor care poate fi ascuns într-un raport tehnic.

În loc să iasă în fața românilor, Radu Miruță stă ascuns prin birouri și informează pe toată lumea mai puțin pe cei care îi plătesc salariul. În loc să explice ce s-a întâmplat, ce informații au existat și ce măsuri au fost luate, ministrul Apărării a ales tăcerea.

La fel de absentă este și Oana Țoiu. În fața unui incident care implică o dronă ucraineană explodată pe teritoriul României, ministrul de Externe nu a fost în stare nici măcar să convoace ambasadorul Ucrainei pentru explicații oficiale. Un gest elementar într-un stat care își respectă instituțiile și cetățenii.

În schimb, avem imaginea unui guvern care pare complet dezorientat. Un stat în care nimeni nu știe cine trebuie să vorbească, cine trebuie să decidă și cine trebuie să își asume răspunderea.

De fiecare dată când apare o situație serioasă, autoritățile intră în blocaj. De fiecare dată când apare o criză reală, cei care pozează în oameni de stat și mari experți în securitate dispar din peisaj.

Pe rețelele sociale sunt curajoși. În studiouri sunt plini de certitudini. În conferințe vorbesc despre strategie, securitate și responsabilitate. Când însă o dronă explodează lângă cel mai important port al României, aleg să tacă și să aștepte ca scandalul să treacă de la sine.

Cu fiecare oră care trece fără explicații din partea lui Radu Miruță și a Oanei Țoiu, situația devine mai gravă. Nu doar din cauza incidentului în sine, ci pentru că lasă impresia unui stat care reacționează după ce lucrurile se întâmplă și a unor miniștri care evită să își asume responsabilitatea atunci când apar întrebări incomode.

Dacă autoritățile române au fost informate din timp, cineva trebuie să explice ce s-a făcut cu acele informații. Iar dacă nu au fost informate, atunci avem o problemă și mai serioasă. În ambele situații, tăcerea nu este o soluție, iar fuga de răspunsuri nu va face ca întrebările să dispară”, a declatat Călin Matieș, deputat AUR.