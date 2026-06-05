MApN confirmă: Ucraina ne-a informat că drona explodată îi aparține

Sursă: Realitatea.Net

Ministerul Apărării Naționale (MApN) confirmă că autoritățile ucrainene au anunțat vineri dimineață pierderea controlului asupra a patru drone maritime, dintre care trei s-au autodistrus, iar una a ajuns în zona portului Constanța, unde a explodat după ce a intrat în modul de autodistrugere.

”În data de 05.06.2026, în jurul orei 06:20, Garda de Coastă a primit o informare din partea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, cu privire la faptul că în Dana 78, în Portul Constanța, a fost observat un obiect plutitor, posibil dronă.(...)

Imediat după identificarea dronei, MApN a luat legătura cu omologii ucraineni, care au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Celelalte trei drone s-au autodetonat – două în larg și a treia în afara portului. Confirmarea acestor evenimente au venit atât de la partea ucraineană, cât și din datele obținute de autoritățile române. Autoritățile române au solicitat autorităților ucrainene să transmită notificări părții române de îndată în situații similare care pot genera riscuri la adresa României”, a transmis Guvernul României, printr-un comunicat.

Ulterior, miniștrii de Apărare și Interne au solicitat omologilor ucrainieni o consultare în sistem video-conferință.

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