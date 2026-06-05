Prefectul județului Constanța: ”Iniţial s-a crezut că este o dronă de observaţie, nu cu încărcătură explozivă”

Sursă: Realitatea.Net

Noi detalii ies la iveală în cazul dronei ucrainene care a explodat vineri în Portul Constanța. Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, a declarat că iniţial s-a crezut că drona este una de observaţie, nu cu încărcătură explozibilă, iar ulterior specialiştii au confirmat că aceasta avea explozibil și este dotată cu un timer de autodistrugere.

”În jurul orei 8.45 am aflat de existenţa dronei în incinta port, lângă ARSVOM. Am luat legătura cu directorul Gărzii de Coastă care mi-a confirmat. Ulterior structurile abilitate au confirmat ca drona are încărcătură explozibilă şi este cu timer. Ulterior am declanşat Planul Roşu de Intervenţie”, a declarat prefectul Constanţei.

Potrivit oficialului, după acea explozie au existat informaţii că s-ar fi produs incendiu la hala ARSVOM şi la nava Hercules.

”Ulterior în baza informaţiilor venite despre incendiu la hala ASRVOM şi la nava Hercules - nu s-a confirmat incendiul - am dispus echipajelor de pompieri ISU şi a celor de la Oil Terminal să intervină după ce ne-am asigurat ca nu mai există un pericol iminent pentru a pune în pericol vieţile oamenilor. Nava Hercules nu a fost avariată, iar hala ARSVOM are structura de rezistenţă afectată”, a mai spus Adrian Picoiu.

El a precizat că ”iniţial s-a crezut ca este o dronă de observaţie, nu cu încărcătură explozivă”.