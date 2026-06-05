Secretarul adjunct al statului, Christopher Landau, în turneu diplomatic în Asia de Sud-Est

Singapore, Vietnam și Indonezia, pe agenda primei vizite oficiale în regiune.

Washington, 5 iunie 2026 – Secretarul adjunct de stat al Statelor Unite, Christopher Landau, efectuează în perioada 6-13 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Asia de Sud-Est, în calitate de deputy secretary, cu opriri în Singapore, Vietnam și Indonezia.

La Singapore, oficialul american va avea întâlniri cu înalți demnitari singaporezi, reafirmând angajamentul Washingtonului față de securitatea regională și cooperarea economică reciproc avantajoasă.

În Vietnam, Landau va susține un discurs la ASEAN Future Forum și va purta discuții cu lideri guvernamentali și reprezentanți ai mediului de afaceri, axate pe aprofundarea cooperării economice și de securitate în cadrul Parteneriatului Strategic Cuprinzător SUA-Vietnam.

Ultima etapă a turneului, Indonezia, va fi dedicată consolidării cooperării economice bilaterale și identificării oportunităților de investiții americane care să susțină prosperitatea comună și prioritățile economice ale ambelor state.

Vizita se va încheia cu o serie de discuții pe tema agendei ASEAN, cu accent pe cooperarea în domeniul securității, tehnologiei și combaterii criminalității transnaționale — inclusiv a escrocheriilor online.

Turneul subliniază angajamentul ferm al Statelor Unite față de prosperitatea și securitatea regiunii, precum și dorința de a extinde parteneriatele economice și strategice în Asia de Sud-Est și în spațiul mai larg al Indo-Pacificului.

Sursă: U.S. Department of State, Media Note, 5 iunie 2026