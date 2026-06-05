Drona din Constanța s-a „plimbat” 7 kilometri prin port fără să fie deranjată de nimeni. Detaliul care stârnește controverse

România se confruntă din nou cu un incident care putea avea urmări extrem de grave. La doar o săptămână după episodul dronei prăbușite în județul Galați, un nou dispozitiv aparținând unei armate străine a ajuns pe teritoriul țării, de această dată în Portul Constanța.

În ambele situații, riscul producerii unei tragedii a fost unul real, existând posibilitatea ca oameni să fie răniți sau chiar să își piardă viața.

Vineri, 5 iunie, autoritățile au identificat în Portul Constanța o dronă maritimă. Descoperirea a fost făcută în jurul orei 5:30, moment în care zona a fost securizată și au fost luate măsuri pentru limitarea oricărui pericol.

La aproximativ cinci ore după ce a fost observată, drona s-a autodetonat. Potrivit informațiilor disponibile, dispozitivul era prevăzut cu un sistem de tip „timer”, care a declanșat explozia.

Ar fi parcurs aproximativ 7 kilometri prin port

Primele date arată că drona ar fi pătruns în Portul Constanța prin zona capătului de dig. Dacă această variantă se confirmă, înseamnă că dispozitivul a reușit să avanseze aproximativ șapte kilometri prin interiorul portului înainte de a fi observat.

Un asemenea traseu ridică numeroase întrebări, având în vedere importanța strategică a Portului Constanța, considerat unul dintre cele mai mari și mai importante porturi din Europa.

Practic, dispozitivul ar fi traversat nestingherit o distanță considerabilă într-o zonă cu infrastructură critică și trafic intens.

Autoritățile nu exclud existența altor drone

Incidentul din Constanța ar putea să nu fie unul izolat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că nu poate fi exclusă ipoteza existenței mai multor drone maritime în zonă. Din acest motiv, DSU a mobilizat mai multe elicoptere care au fost trimise pentru misiuni de identificare și verificare.

Operațiunile s-au concentrat asupra litoralului și a zonelor în care ar putea apărea alte dispozitive similare.

Cod Roșu la Costinești și interdicție totală pe plajă

Pe fondul riscurilor generate de prezența unor obiecte suspecte în apropierea litoralului, autoritățile din Costinești au activat măsuri excepționale de siguranță.

Primăria Costinești, prin intermediul Serviciului Local pentru Situații de Urgență, a emis o avertizare oficială de Cod Roșu privind existența unui pericol iminent de explozie în zona de coastă a stațiunii.

Ca urmare, accesul pe plajă a fost complet interzis, iar populația și turiștii au fost avertizați să se îndepărteze de țărm.

Totodată, oamenilor li s-a cerut să nu atingă și să nu încerce să analizeze eventuale obiecte suspecte aduse de valuri sau eșuate pe plajă.

Mesajul transmis de autoritățile din Costinești

În avertizarea oficială transmisă populației, reprezentanții administrației locale au precizat:

„În comuna Costinești este în vigoare o avertizare de COD ROȘU privind pericolul de explozie în zona litorală.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm să NU vă apropiați de malul mării, de plajă sau de orice obiect suspect adus de apă ori aflat pe țărm.

DISTANȚA DE SIGURANȚĂ: 1 km față de țărm!

Respectați indicațiile autorităților și părăsiți imediat zonele aflate în apropierea mării. Accesul în aceste zone ESTE STRICT INTERZIS până la eliminarea pericolului.

În caz de urgență, apelați numărul unic 112.

Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.

Rămâneți în siguranță,

Serviciul Local pentru Situații de Urgență”, a anunțat Primăria.