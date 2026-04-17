Potrivit IPJ Hunedoara, Poliţia Municipiului Petroşani a fost sesizată, miercuri seară, despre izbucnirea unui conflict între mai multe persoane.

Poliţiştii au stabilit că un bărbat de 30 de ani, din Petroşani, a fost implicat într-un conflict cu mai multe persoane, timp în care împotriva sa a fost utilizat un spray paralizant, fiind ulterior imobilizat şi agresat fizic. El a primit îngrijiri medicale de la un echipaj de ambulanţă.

”În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovirea sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cercetările au fost preluate de poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Petroşani, care au identificat trei persoane bănuite de comiterea faptelor, cu vârste cuprinse între 22 şi 43 de ani, toţi domiciliaţi în municipiul Petroşani”, a arătat IPJ.

Procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de două persoane, ambele în vârstă de 43 de ani, ele fiind cercetate sub control judiciar pentru 60 de zile. A treia persoană, un tânăr de 22 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentată Judecătoriei Petroşani cu propunere de arestare preventivă.