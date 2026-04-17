Accidentul s-a produs joi, într-o zonă izolată din provincia Kalimantan de Vest, iar vestea a fost confirmată oficial vineri. Aeronava, un model Airbus H130, transporta șase pasageri, alături de pilot și copilot.

Elicopterul a decolat din regiunea Melawi la ora locală 7:34, însă legătura cu turnul de control s-a pierdut la aproximativ o oră după decolare, la 8:39. Autoritățile locale au transmis că nu există supraviețuitori.

„Toate victimele au fost confirmate decedate”, a declarat un oficial al poliției din Sekadau.

Intervenție dificilă în condiții complicate

Echipele de salvare au ajuns în aceeași zi la locul accidentului, însă intervenția a fost îngreunată de terenul dificil și de vizibilitatea redusă. Zona în care s-a prăbușit elicopterul este una greu accesibilă, ceea ce a făcut ca operațiunile de recuperare să fie mai complicate, conform presei străine.