Elicopter prăbușit în Indonezia: toate persoanele aflate la bord au murit

Elicopter prăbușit indonezia.
Elicopter prăbușit indonezia.

Autoritățile din Indonezia au confirmat că toate cele opt persoane aflate la bordul unui elicopter prăbușit în regiunea Sekadau și-au pierdut viața.

Accidentul s-a produs joi, într-o zonă izolată din provincia Kalimantan de Vest, iar vestea a fost confirmată oficial vineri. Aeronava, un model Airbus H130, transporta șase pasageri, alături de pilot și copilot.

Elicopterul a decolat din regiunea Melawi la ora locală 7:34, însă legătura cu turnul de control s-a pierdut la aproximativ o oră după decolare, la 8:39. Autoritățile locale au transmis că nu există supraviețuitori.

 „Toate victimele au fost confirmate decedate”, a declarat un oficial al poliției din Sekadau.

Intervenție dificilă în condiții complicate

Echipele de salvare au ajuns în aceeași zi la locul accidentului, însă intervenția a fost îngreunată de terenul dificil și de vizibilitatea redusă. Zona în care s-a prăbușit elicopterul este una greu accesibilă, ceea ce a făcut ca operațiunile de recuperare să fie mai complicate, conform presei străine.