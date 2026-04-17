Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că social democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante,.

Ce prevede proiectul depus în Parlament de PSD

Proiectul de lege modifică Legea 173/2020 și introduce următoarele prevederi principale:

Interzicerea vânzării acțiunilor deținute de stat până la 31 decembrie 2027 , indiferent de cota de capital social.

Excepții : companii cu pierderi timp de cinci ani consecutiv, companii aflate în insolvență sau participații sub 5 milioane lei.

Suspendarea tuturor operațiunilor de înstrăinare aflate în curs , până la finalul anului 2027.

Menținerea controlului statului (minimum 50% + 1 acțiune) în companiile din domenii strategice: energie, resurse naturale, transport, apărare.

Nulitate absolută pentru orice act juridic de înstrăinare care încalcă legea.

PSD: „Este o măsură de stabilitate economică, nu un blocaj”

Surse din PSD susțin că proiectul este o reacție la discuțiile privind listarea unor companii de stat profitabile.

„Nu blocăm dezvoltarea, ci protejăm interesele economice ale României. Statul trebuie să rămână acționar majoritar în companiile strategice”, au transmis reprezentanți ai partidului.

Inițiativa vine într-un moment în care Guvernul discută reorganizarea companiilor cu pierderi și listarea altora la bursă.

